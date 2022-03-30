Що потрібно зробити, щоб вірус заразив комп’ютер

Багато користувачів бояться, що комп’ютер буде заражений вірусом. Іноді страх буває такий, люди бояться заходити на невідомі сайти, а якщо потрібно встановити будь-яку програму, звертаються до фахівця або шукають інсталяційний диск. Давайте трохи розвіємо міфи про те, як вірус може заразити комп’ютер.





Найголовніший міф – “вірус можна спіймати просто відвідавши сайт”. Раніше це було можливо, але зараз уже ні – браузери стали захищеними від подібного. Щоб зловити вірус із сайту, потрібно завантажити файл, що виконується, і самостійно його запустити. Ще не забуваємо про те, що вбудований захист Windows досить добре відпрацьовує більшість загроз. А якщо на додачу на комп’ютері встановлений антивірус, то ймовірність того, що відбудеться зараження, виявиться близьким до нуля.

Як вірус заражає комп’ютер?

Основних шляхів зараження лише три. Ми тут не розглядатимемо екзотичні шляхи, оскільки більшість шкідливих програм пишуться для масового використання.

Шлях №1 – Користувач сам запускає шкідливий файл

Так, користувач може і не знати, що при запуску файлу на нього чекає сюрприз, тим більше віруси, як правило, маскують під інсталяційний або виконуваний файл програми. Як ми вже писали вище, після запуску кожен файл перевіряється вбудованим захистом Windows і якщо він не вимкнений, то комп’ютер не дасть добро на подальші дії.

Тут діє проста порада: не запускайте файли, які отримали із сумнівних джерел.

Шлях №2 – “мережевий хробак”

Вірус вміє поширюватися самостійно (без участі користувача), але для цього необхідне дуже сприятливе середовище у вигляді вразливостей у операційній системі. Тут користувач вже безсилий – зараження може відбуватися відразу після підключення ПК до глобальної мережі. Але поспішаємо заспокоїти: такі зараження завжди масові і дуже швидко розробники операційних систем випускають оновлення, що закривають вразливість. Ось тому бажано мати на комп’ютері сучасну і оновлену операційну систему.

Шлях №3 — Вірус підкладають у будь-яку програму чи саму систему

Цей спосіб можна віднести до більш екзотичних, але він має місце бути. Допустимо, якесь програмне забезпечення має вразливість. Але ця «дірка» може спрацювати лише тоді, коли програма завантажить додатковий код.

Ви встановлюєте якусь програму із сайту безкоштовних програм, установник знайшов на вашому ПК потрібний йому софт та встановив додатковий код. Пізніше, запустивши заражену програму, вона виконує підкладений у неї код. Цей шлях поширення використовується дуже рідко. Адже хакеру важливіше заразити якомога більше пристроїв, ніж працювати під якусь конкретну програму. Тим більше, основні програми постійно оновлюються і ризик знайти в них вразливість дуже малий.

Висновок

Щоб заразити комп’ютер з Windows 10 або 11, потрібно дуже постаратися. Так, за часів Windows 7 і XP (а також попередніх версій) система не була захищена так, як це зробили зараз. У більшості випадків правило просте – не запускайте те, що отримали з невідомого та сумнівного джерела. Дуже часто зламані програми або так звані «крякери» (софт для злому) містять шкідливі вставки. Адже власникам також треба заробляти на своєму незаконному ремеслі.

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