Чи варто вимкнути домашній телефон?

Ми живемо в час бурхливого розвитку бездротових технологій – 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth. Але у багатьох досі залишився класичний стаціонарний телефон, який підключається до мережі через мідну пару. Люди відмовляються від домашнього телефону, тому що тарифи для мобільного іноді набагато вигідніше, ніж дзвонити, наприклад, зі стаціонарного на стільниковий. Чи залишати домашній телефон взагалі?





99% телефонних станцій зараз цифрові – аналоговий сигнал перетворюється на цифру. Навіть якщо у вас фізично мідна пара йде по комунікаціях до АТС, то вже на АТС сигнал все одно буде перетворено на цифровий. Простими словами, всі телефонні дзвінки зараз відбуваються через інтернет за допомогою IP телефонії.

Багато хто скаже, що залишити домашній телефон потрібно з тієї причини, що якщо раптом не буде електрики, зв’язок залишиться. Так, можливо, залишиться всередині міста, якщо у вас ще стара АТС. Але, можливо, ЦАП (цифрово-аналоговий перетворювач) вже знаходиться у вашій оселі і у разі тривалого відключення електроживлення перестане працювати.

Залишати домашній телефон чи ні?

Домашній телефон слід залишати в тому випадку, якщо ви часто розмовляєте з абонентами стаціонарних телефонів. В інших випадках, на наш погляд, домашній телефон не потрібен. Якщо ви звикли до класичного телефону, то зараз у продажу є мобільні телефони, зовні як домашні. Потрібно лише вставити сім-карту і підключити живлення.

Цікавий факт

Всі ми пам’ятаємо радіотелефони, які були популярними в Україні в кінці 90-х і до першої половини нульових. Переважна більшість таких пристроїв працювала в цифровому форматі DECT – мова від трубки до бази перетворилася з аналогового сигналу на цифровий. А телефонна база робила зворотну конвертацію — із цифрового сигналу назад у аналоговий для передачі по мідній парі.

Сучасні телефонні апарати, які підключаються через Wi-Fi або через Ethernet вже повністю цифрові, а це означає, що розмову перехопити без спеціального обладнання неможливо.

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