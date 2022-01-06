Не тільки маркетинг: стало відомо, чим дорогі пральні машини відрізняються від бюджетних

Розповідаємо, чим сучасні пральні машини середнього та преміального сегмента відрізняються від економічних моделей.





Рішення про купівлю побутової техніки високого класу зазвичай пов’язане з бажанням отримати надійний пристрій, який прослужить багато років. Проте німецька, японська чи американська якість – це далеко не все, що може дати така машина. Також ви отримуєте доступ до додаткових можливостей та більшого комфорту протягом усієї експлуатації пристрою.

Дорогий пристрій — чи буде він якіснішим?

Одне з найважливіших питань, що виникають у людини, яка змінює пральну машину: якщо я придбаю дорожчий пристрій, він прослужить довше за бюджетний? На це питання є об’єктивна відповідь, і вона не з галузі маркетингу, а з галузі інженерії.

Купуючи техніку від бренда-лідера, ви отримуєте апарат, виготовлений на високому технологічному рівні.

«Німецька якість», про яку часто згадують, замислюючись про покупку як автомобіля, так і побутової техніки, цілком реальна. Вона зародилася в період протистояння європейських технологічно розвинених держав за право бути першим у XIX столітті. Прагнення підвищення якості свого часу дало можливість Німеччині відібрати пальму першості у Великобританії. З того часу рівень лише підвищувався, що й мають на увазі сьогодні під німецькою якістю.

Крім історичних аргументів є більш практичні підстави. Більшість брендів-лідерів збирають на своїх підприємствах преміальні моделі та пристрої середньої категорії буквально в одному цеху. Багато деталей та вузлів взаємозамінні — так простіше з погляду складання. Використання компонентів однаково високої якості для преміального та середнього сегменту дозволяє компаніям надавати довгострокову гарантію на всі вироби.

Тому, якщо вам потрібна якісніша пральна машина за розумні гроші, варто вибрати модель середньої цінової категорії від відомого бренду замість покупки топової моделі бренду, що не володіє тривалою історією розвитку.

Різниця у вартості між пральними машинами різних сегментів одного і того ж виробника пояснюється тим, що у топових моделях реалізовано максимум інновацій. Найбільш активно інноваційний процес йде сьогодні в галузі автоматизації та управління, але є й новинки, що належать до механічної частини пристроїв.

Покращені механічні характеристики

Наприклад, у лінійці сучасних пральних машин Bosch з фронтальним завантаженням встановлений барабан SoftCare Drum, виконаний за технологією лазерного зварювання з безшовною внутрішньою поверхнею та спеціальним краплеподібним рельєфом. Більш ретельна механічна обробка стінок, швів та захватів дозволяє знизити тертя тканини протягом усього циклу прання.

Компанія Miele також пропонує власну технологію захисту тканин. У лінійці пральних машин цього бренду встановлені барабани із стільниковою перфорацією. Стільники та краплеподібний рельєф створюють водяну плівку на внутрішній поверхні барабана, запобігаючи тертю тканини об стінки.

Покращуючи характеристики деталей, що контактують з одягом у барабані, виробники паралельно оптимізують інші елементи, збільшуючи комфорт експлуатації. Наприклад, в топових пральних машинах реалізований багатоступінчастий захист від протікання, що виключає появу на підлозі води.

Вирішено й іншу добре відому господаркам проблему — «стрибків» пральної машини по підлозі. Розробники наділили свої пристрої системою придушення дисбалансу та вібрацій. Рухливі частини пов’язані з корпусом трьома пружинами. Триточкова амортизація ефективно поглинає коливання. Технологія робить машину більш стабільною та знижує рівень шуму при роботі.

Більшість пральних машин середньої цінової категорії захищені від перепадів напруги. Так, у пральних машинах Samsung ця технологія називається U-Control. Вона дозволяє експлуатувати пральну машину на дачі, не купуючи стабілізатор напруги.

Розширені можливості керування

Багато брендів-лідерів пропонують користувачам розширений набір з урахуванням індивідуальних особливостей тканини або виробу.

Так, за допомогою кнопок TouchControl у машинах Bosch можна персоналізувати режими, вносячи до них зміни та активуючи спеціальні функції. Можна додати попереднє замочування, попереднє прання та до трьох циклів полоскання. Існують опції, розроблені спеціально для тих, хто поєднує прання з іншими домашніми справами, такі як відкладений старт.

У багатьох машинах середньої цінової категорії для зайнятих господарок реалізована функція паузи та дозавантаження. У моделях Samsung забуті речі можна помістити в барабан через спеціальні додаткові дверцята. У пральних машинах Bosch ця функція реалізована інакше: необхідно встановити режим на паузу і дочекатися сигналу на моніторі. Після зупинки циклу електромагнітний замок розблокує основні двері для дозавантаження.

Інновації для видалення плям

На основі алгоритмів, створених відділами R&D виробників, розробляються програми з цільовим впливом на різні типи забруднень. У пристроях Bosch ця технологія називається AntiStain, Miele — StainRemoval. Технологія дозволяє уникнути застосування засобу для виведення плям.

У машинах середньої категорії користувач задає в налаштуваннях машини із чотирьох поширених у побуті типів забруднень: трава, жир, червоне вино, кров. У машинах HomeProfessional вибір складних типів плям розширений до шістнадцяти. Пральна машина підбирає температуру, інтенсивність та тривалість прання, щоб найбільш ефективно впливати на забруднення, не ушкоджуючи тканину.

Технології для віддаленого керування розумними пристроями

Пральні машини преміального та середнього цінового сегмента стали одними з перших пристроїв, що підтримують технології розумного будинку.

Так, запускати машину Electrolux, перебуваючи у будь-якій точці, де є інтернет, можна за допомогою програми My Electrolux Care. Інструмент дозволяє об’єднувати в систему оснащені бездротовим підключенням бренди. За допомогою програми можна віддалено запускати різні цикли прання, контролювати хід процесу, проводити очищення пристрою.

А у пральних машинах Bosch лінійки HomeProfessional реалізовані технології для експертного догляду за речами, включаючи можливість віддаленого керування з мобільного додатка Home Connect. Можна зробити прання більш комфортним, вказавши інформацію про тип завантаження білизни, і програма самостійно вибирає програму. А у поєднанні із сушильною машиною вдасться також автоматично підбирати режим сушіння білизни.

Удосконалення для економії ресурсів

Багато машин середньої та преміальної цінової категорії оснащені системами зважування завантажених у барабан речей. Ця функція є у машинах Electrolux, AEG, Bosch та пристроях деяких інших брендів. Оцінивши масу завантаження, блок управління підбирає оптимальний режим відповідно до даних, що зберігаються в пам’яті, скорочуючи час прання, витрата води і енергії.

Технології проти утворення складок

У ряді моделей брендів-лідерів реалізовано різні технології обробки для зменшення кількості складок на тканинах після прання. У пральних машинах AEG із функцією ProSteam для боротьби зі складками реалізовано технологію обробки білизни парою. У пральних машинах Miele до обробки парою додано прогрівання стін барабана.

У пристроях Bosch для запобігання зминання передбачено спеціальний режим інтервального віджиму та можливість зниження швидкості обертання барабана. Доповнивши пральну машину сушильним автоматом з функцією обробки парою, можна повністю уникнути прасування деяких видів одягу. У сушильних машинах Bosch з функцією IronAssist реалізовано набір режимів обробки, залежно від типу речей. Існує режим, оптимізований для обробки костюмів, і для речей з більш тонких тканин, таких як сорочки та блузки.

Використовуючи ресурс власних центрів інновацій, лідери ринку пропонують покупцям насамперед особливу модель володіння пристроєм. Купуючи дешеву машину, ви погоджуєтесь з тим, що речі будуть випрані з нормальною якістю, але з ними, можливо, доведеться робити додаткові операції: наприклад, замочувати вручну, щоб видалити стійкі забруднення. При цьому ви витрачаєте мінімальну суму та готові до можливої ​​заміни пристрою в середньому через 7 років.

Купуючи більш дорогу машину, ви отримуєте за велику суму максимум зручностей та функцій, а також перспективу користуватися пристроєм протягом заявленого терміну служби, який може становити 10 років і більше, не побоюючись поломок та морального старіння.