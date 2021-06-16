Названо п’ять ознак того, що ваш смартфон скоро «вибухне» та що робити, щоб цього не сталося

Синоптики прогнозують небувалу люту спеку в липні у багатьох областях України. Також в липні очікується дефіцит опадів. Це може погано позначитися не тільки на здоров’ї людини, екологічній ситуації, а й на здоров’ї вашого улюбленого гаджета.





Чи то смартфон, чи то ноутбук. Техніка дуже чутлива до перепадів температур, а особливо до перегріву. Доказів того багато.

Ще навесні-2021, яка теж видалася спекотною, в Україні зафіксовані десятки випадків госпіталізації постраждалих від таких вибухів. Так, нещодавно ЗМІ облетіли повідомлення про загоряння смартфона жителя Дніпра. 54-річний чоловік потрапив до лікарні з важкими травмами. Медики діагностували у пацієнта опіки шиї та грудної клітини 8%.

Камери міського відеоспостереження зафіксували момент загоряння в куртці відпочиваючого на лавці чоловіка. Через кілька секунд йому надають допомогу перехожі. Фото: скріншот відео

За словами очевидців, у чоловіка в руках вибухнув (насправді вони «займаються», не вибухають – прим. авт.) акумулятор мобільного телефону.

Але навіть якщо до вибуху не доходить, перегрів техніки загрожує збоями, гальмуванням або відмовою в роботі. Як уникнути подібних проблем, пояснили експерти.

Як зрозуміти, що це може статися з вашим смартфоном

Експерти виділяють кілька простих ознак того, що вашому улюбленому девайсу стало погано. Важливо вчасно звернути на них увагу.

Безперервний шум з корпусу – це може свідчити про несправну або забруднену систему охолодження;

Падіння FPS (частота кадрів в іграх, відеоконтенті), зависання і довгий відгук на команди (картинка зависла, відео знаходиться в майже постійному режимі завантаження, екран не реагує на ваші дії і т.д .;

Раптове вимикання. Це може говорити про останню стадію перегріву. Спрацьовує вбудований механізм захисту від перегорання, коли ноутбук дійшов до межі своїх можливостей функціонування при спеці; це стосується і смартфонів;

Батарея погано (повільно або не до кінця) заряджається, швидко розряджається. В кінцевому підсумку вона може перестати заряджатися. Це, в принципі, є приводом терміново згадати найближчий сервіс;

Фізично відчутна висока температура пристрою, швидкий нагрів корпусу. Ви пальцями відчуваєте, що «так раніше не було».

Що робити

Якщо ви зіткнулися з однією з проблем, перерахованих вище (і точно – якщо їх декілька відразу), наймудріше – негайно знеструмити, вимкнути пристрій, дати йому «охолонути» і бігти в перевірений, сертифікований сервіс. Однак існує ряд простих заходів, які, можливо, допоможуть уникнути або відтермінувати подібні проблеми з вашим гаджетом:

Не залишайте ноутбук / смартфон в автомобілі.

Для ноутбуків зараз багато підставок. Використовуйте їх.

Використовуйте смартфон як модем? Слідкуйте за температурою. Цей режим дає додаткове температурне навантаження. Виявляється, для смартфонів теж є кулери.

Повністю вимикайте ноутбук, а не переводьте в «сплячий режим»: це особливо важливо робити власникам пристроїв з SSD накопичувачами.

Якщо взяли ноутбук на пляж, стежте, щоб на нього не потрапляли сонячні промені, пісок. Те ж саме стосується і смартфонів (гріються вони часто набагато швидше ноутбуків).