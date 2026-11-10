Електромобілі майже вдвічі частіше мають проблеми із шинами: названо причини

Електромобілі не виробляють вихлопних газів, але все одно залишають після себе слід — зокрема, від зношування шин. Дані британського дослідження підтверджують, що електричні автомобілі створюють більше навантаження на шини, ніж машини з двигунами внутрішнього згоряння. Але чи означає це, що вони втрачають свої екологічні переваги?

Більша маса та високий крутний момент, доступний практично миттєво, — далеко не найкраще поєднання для довговічності шин. В електромобілях вони працюють у складніших умовах, і це підтверджують результати дослідження, проведеного на замовлення Британської асоціації оренди та лізингу транспортних засобів (BVRLA). Наскільки швидко електрокари зношують гуму і чи справді ця проблема настільки серйозна?

Електромобілі частіше мають проблеми із шинами

Британське видання Autocar звернуло увагу на результати аналізу технічних оглядів MOT. З’ясувалося, що серед кожної тисячі перевірених автомобілів віком від трьох до восьми років недостатню глибину протектора виявляли приблизно у 26 електромобілів та 18 машин із двигунами внутрішнього згоряння. Серйозні пошкодження конструкції шин фіксували у 30 електрокарів проти 14 звичайних автомобілів.

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Дослідження під назвою «Наскільки довговічні вживані електромобілі?», підготовлене організацією New AutoMotive для BVRLA, базується на результатах 47,4 мільйона технічних оглядів. Отримані дані свідчать, що електромобілі приблизно в 1,8 раза частіше приїжджали на перевірку із шинами, непридатними для подальшої експлуатації.

Водночас до цих результатів потрібно ставитися обережно. Річ у тім, що британські техогляди MOT не визначають фактичний ресурс шин у кілометрах. Під час перевірки враховують не лише зношування протектора, а й порізи, здуття та пошкодження боковин. Тому ці дані не дозволяють точно встановити, наскільки швидше стирається гума на електромобілях. Однак вони підтверджують, що електрокари частіше потрапляють на техогляд із певними дефектами шин.

Чому електромобілі швидше зношують шини?

Найочевидніша причина — велика маса акумуляторної батареї. За оцінкою Ніка Молдена з компанії Emissions Analytics, яку наводить Autocar, електромобіль може важити приблизно на 20% більше, ніж аналогічна модель із двигуном внутрішнього згоряння. Експерт вважає, що збільшення маси автомобіля на певний відсоток може призводити до приблизно такого самого прискорення зношування шин.

Проте вага — далеко не єдиний чинник. Важливу роль відіграють миттєва доступність високого крутного моменту, різкі прискорення, геометрія підвіски, тиск у шинах та індивідуальний стиль водіння. Усе це безпосередньо впливає на швидкість стирання протектора та загальний стан гуми.

Є й менш очевидна причина. Електромобілі зазвичай потребують менше регулярного технічного обслуговування, тому їхні власники рідше відвідують сервісні центри. Відповідно, механіки мають менше можливостей перевірити стан шин, помітити пошкодження або звернути увагу водія на неправильний тиск.

Чи потрібні електромобілям спеціальні шини?

Німецький автомобільний клуб ADAC наголошує, що шини необов’язково повинні мати спеціальне маркування EV, щоб їх можна було безпечно використовувати на електромобілях. Набагато важливіше, щоб вони відповідали вимогам виробника автомобіля, мали правильний типорозмір, необхідний індекс навантаження та інші передбачені технічні характеристики.

Інакше кажучи, відповідність параметрів шин конкретному автомобілю має значно більше значення, ніж маркетингове позначення на боковині.

Експерти, яких цитує Autocar, попереджають, що встановлення невідповідних шин на важкий автомобіль із високим крутним моментом може навіть удвічі прискорити їхнє зношування. Нік Молден також зазначає, що спеціалізовані шини з маркуванням EV іноді коштують на 50% дорожче за звичайні.

Однак представники ADAC не погоджуються з таким узагальненням. За результатами проведеного ними аналізу ринку, не було виявлено доказів того, що саме позначення EV автоматично робить шини дорожчими. Отже, під час вибору гуми варто орієнтуватися насамперед на її характеристики, а не на рекламні обіцянки.

Чи перекреслює швидке зношування шин екологічні переваги електромобілів?

Стирання шин справді створює екологічну проблему. Під час експлуатації автомобілів утворюються дрібні частинки гуми та інших компонентів, які потрапляють у повітря, ґрунт і водойми. Це додаткове джерело забруднення, яке не можна ігнорувати навіть за відсутності вихлопних газів.

Однак прискорене зношування шин ще не означає, що автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння є екологічнішими. Воно лише свідчить про те, що електромобілі також мають певні недоліки та не можуть вважатися повністю нешкідливими для довкілля.

До того ж британське дослідження виявило й позитивні особливості електричних автомобілів. Зокрема, їхні гальмівні системи та підвіски виявилися менш схильними до несправностей. Це частково компенсує недоліки, пов’язані з підвищеним навантаженням на шини.

Таким чином, швидше стирання гуми справді погіршує загальний екологічний баланс електромобілів, але не перекреслює їхніх переваг. Результати дослідження радше свідчать про необхідність створення легших електрокарів, правильного підбору шин та регулярного контролю тиску.

Отже, проблема прискореного зношування шин — це аргумент на користь удосконалення електромобілів та відповідальнішої експлуатації, а не доказ того, що електричний транспорт не має екологічного сенсу.