Учені б’ють на сполох: руйнується “льодовик Судного дня”. Чим це небезпечно світу?

Проблема глобального потепління гостро обговорюється останні роки і однією з головних причин, чому це вкрай важливо для людства, є льодовик Туейтса в Антарктиді, також відомий як «льодовик Судного дня». Величезна брила льоду площею 120 000 км нагрівається внутрішнім теплом Землі і якщо розтане повністю, то рівень світового океану підніметься мінімум на 65 сантиметрів – для прибережних міст це загрожує катастрофою.





З 1980 року льодовик Туейтса вже втратив у вазі 595 мільярдів тон, що призвело до збільшення рівня світового океану на 4%, і швидкість його танення зростає все стрімкіше.

Зрозуміло, що Туейтс – не єдиний великий льодовик, але ось у чому заковика: земна кора під західною частиною Антарктиди куди тонше, всього 17-25 км на противагу 40 км на сході материка. І саме на заході розташована критично небезпечна для людства маса льоду, яка тане набагато швидше. Потужність геотермального теплового потоку під «льодовиком Судного дня» досягає 150 міліват на метр квадратний.

Дослідники попереджають, що якщо весь льодовик розтане, то катастрофи на кшталт повеней і цунамі наших днів здадуться людству дитячим лепетом.

Ведуться серйозні дослідження для точної оцінки швидкості танення льодовика, зараз можна говорити тільки про приблизні терміни: колапс прогнозують в наступні ± 1000 років. На думку вчених, уже до 2100 року крижані щити Землі втратять трильйони тон від своєї маси і стихійні лиха, які є наслідком збільшення води у світовому океані, будуть наростати як в частоті, так і в масштабі наслідків. Хоча в порівнянні з закінченням льодовикового періоду, що мав місце близько 10 тисяч років тому, справи поки йдуть непогано – тоді море додавало по метру кожне сторіччя.