Прочитайте та перевірте, чи варто вам міняти стару SIM-карту на нову

Мало хто знає, але фізичну сім-карту в смартфоні варто періодично міняти. Зробити це досить просто – потрібно прийти до оператора чи його представника та оформити безкоштовну заміну. Якщо раніше сім-карту потрібно було чекати, то зараз цей процес відбувається за один візит до постачальника послуг. Але ще менше людей не знають, для чого потрібно міняти цю карту.





Ця карта є ідентифікаційним ключем вашого телефону для реєстрації та роботи в мобільній мережі. Здавалося б, невелика сімка, розміром з ніготь, а всередині міститься багато електроніки – мікропроцесор і пам’ять, у якій зберігаються ключі ідентифікаційної картки. Також усередині сім-карти може бути записана інформація, наприклад, список контактів.

Згодом будь-яка flash пам’ять зношується – це нормальне явище. У середньому карта може пропрацювати і кілька десятків років, але невідомо коли вона раптово вийде з ладу.

Тому, сім-карту бажано раз на 5 років міняти на нову. Номер при цьому зберігається, але є нюанс – якщо ваш номер прив’язаний до банківського рахунку, деякі банки можуть обмежити доступ до особистого кабінету через перевипуск сімки. Вирішується проблема дуже швидко – достатньо зателефонувати до банку чи відвідати офіс.

Також є непрямі ознаки, які вказують на те, що карту потрібно замінити якнайшвидше:

Ваш телефон або смартфон часто втрачає мережу. Щоб виключити несправність всередині апарата, можна переставити сім-картку в інший телефон, якщо проблема повториться, то справа в сімці;

Обривається розмова та часто зникає підключення до інтернету;

Пристрій часто перемикається на мережі минулого покоління 2G та 3G за наявності стабільного 4G у вашій місцевості та його підтримки пристроєм;

Неможливо користуватися сервісами провайдера, які записані в картці. Неможливо прочитати або записати налаштування.

Також якщо ваша сім-карта була придбана дуже давно, то варто її замінити на нову – сімка може вийти з ладу в будь-який момент, залишивши вас без зв’язку.

Не варто забувати, що, якщо ваш смартфон підтримує цифрову сім-карту eSIM, то можна перейти на неї – достатньо зв’язатися з мобільним оператором для з’ясування подробиць. eSIM зберігається всередині пам’яті смартфона і не зазнає зношування. До речі, фізичні сім-карти відживають свій вік – мине років 10-15 і вони будуть не потрібні.