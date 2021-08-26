8 винаходів людства, якими найчастіше користуються на всіх континентах світу

Люди дуже різні. Різниця складається з великої кількості дрібних деталей і основоположних принципів. Однак, потрібно бути чесним і визнати, що все ж люди схильні зближуватися, ніж прагнути до розбіжностей. І не останню роль в цьому відіграють саме технології та гаджети, створені на їх основі.





Незалежно від того, на якому континенті живе людина і якою мовою говорить, їй потрібно приблизно те ж саме, що й іншим людям, що знаходяться за тисячі кілометрів від неї. Ось тільки кілька технологій, які, якщо задуматися, потрібні і важливі для всіх нас.

Наприклад, всім потрібні яскраві і компактні ліхтарики. Сперечатися з цим безглуздо.

А це річ специфічна, але важлива – двері для курей, здатні відкриватися по сходу сонця.

Металошукач це не круто, скажете ви? Як би ви не відповіли, але, напевно, хоч раз вам теж хотілося потримати його в своїх руках.

А це об’єднує, мабуть, більше, ніж багато іншого! Що ж це таке? Правильно, Wi-Fi!

Скільки не роби розеток, їх все одно не вистачає. Виходячи з цього, подовжувач з безліччю розеток точно не завадить і буде корисним в будь-якому будинку.

А ще світ тримається на скріпках! Так, найпростіших скріпках. Саме вони здатні надати порядок не тільки справам, але і думкам.

А чому б не вибрати в якості центру єднання герметик? Чому б і ні?! Відмінна ідея, адже на світі все одно більше тих, кому він потрібен, ніж тих, кому він не потрібен.

Липка стрічка для мух. Відмінна річ, якій вдячні люди на різних широтах.