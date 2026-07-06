Не всі в Європі пересідають на електрокари: в яких країнах їх купують найменше

Електромобілі поступово нарощують частку на європейському авторинку, але темпи переходу на нові технології дуже відрізняються залежно від країни. В одних державах нові авто з ДВЗ уже стали винятком, а в інших покупці досі обирають переважно гібриди, бензинові або дизельні машини.

За даними ACEA за січень–травень 2026 року, середня частка електромобілів у нових реєстраціях у Євросоюзі становила 20%. Якщо враховувати ширшу Європу разом із Норвегією, Швейцарією, Ісландією, Ліхтенштейном і Великою Британією, показник сягає 21,4%.

Водночас у 15 країнах Європи частка електромобілів серед нових легкових авто не перевищила 15%.

Де електромобілі купують найрідше

Найнижчий показник зафіксували у Хорватії — лише 4,1% нових реєстрацій припали на електромобілі. Друге місце в антирейтингу посіла Польща з часткою 5,3%. Далі йдуть Словаччина, Естонія та Греція.

Повний список країн із найнижчою часткою електромобілів виглядає так:

Хорватія — 4,1%;

— 4,1%; Польща — 5,3%;

— 5,3%; Словаччина — 5,8%;

— 5,8%; Естонія — 5,9%;

— 5,9%; Греція — 6%;

— 6%; Латвія — 6,2%;

— 6,2%; Чехія — 6,3%;

— 6,3%; Литва — 7,2%;

— 7,2%; Болгарія — 7,6%;

— 7,6%; Італія — 8,2%;

— 8,2%; Румунія — 8,3%;

— 8,3%; Іспанія — 9,4%;

— 9,4%; Угорщина — 10%;

— 10%; Кіпр — 12,1%;

— 12,1%; Словенія — 14,5%.

Цікаво, що до списку потрапили не лише країни Центральної та Східної Європи, а й великі авторинки на кшталт Італії та Іспанії. Це показує, що проблема не зводиться лише до рівня доходів або розміру країни.

Чому електромобілі не всюди популярні

Причин кілька. Передусім електромобілі досі залишаються дорогими для багатьох покупців. Навіть якщо експлуатація може бути дешевшою, стартова ціна часто вища, ніж у бензинових, дизельних або гібридних моделей.

Другий фактор — зарядна інфраструктура. У країнах, де публічних зарядних станцій мало або вони розташовані нерівномірно, покупці менш охоче переходять на електрокари. Особливо це стосується тих, хто часто їздить на далекі відстані або не має власного паркомісця з можливістю заряджання.

Також важливу роль відіграють державні стимули. У країнах, де діють податкові пільги, субсидії, дешевша реєстрація або переваги для електромобілів у містах, перехід на електротранспорт відбувається швидше.

Де електромобілі вже майже стали нормою

На протилежному боці рейтингу — Норвегія. Там за перші п’ять місяців 2026 року електромобілі становили 98% усіх нових реєстрацій легкових авто. Це практично повна домінація електротранспорту на ринку нових машин.

Високі показники також мають інші північні країни:

Данія — 80,1%;

— 80,1%; Фінляндія — 47,7%;

— 47,7%; Швеція — 40,8%;

— 40,8%; Ісландія — 39,1%.

Таким чином Європа рухається до електрифікації нерівномірно. Північні країни вже фактично перейшли до нового етапу авторинку, тоді як частина Південної, Центральної та Східної Європи поки залишається значно обережнішою щодо електромобілів.

Для України ці цифри теж показові. Вони демонструють, що навіть у межах Європи електромобілі не всюди стають масовими однаково швидко. На рішення покупців впливають не лише ціни на авто, а й інфраструктура, державна політика, доходи населення та звички водіїв.