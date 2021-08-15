Для чого потрібно регулярно знімати чохол з телефону

Чому рекомендується час від часу знімати чохол з телефону? Чим може нашкодити чохол, якщо носити його постійно?





Уникнути перегріву

Одна з небезпек, яка може привести до поломки телефону, полягає в перегріві внутрішніх компонентів (особливо батареї). Через високі температури вона не тільки швидше прийде в непридатність, а й може роздутися.

Через чохол телефон може почати сильно грітися з кількох причин:

Нагрівання під час процесу зарядки.

Використання вимогливих мобільних ігор і додатків.

Неякісний чохол, що накопичує тепло.

Якщо користувач помітив, що телефон в чохлі почав грітися, необхідно негайно зняти аксесуар і дочекатися, поки пристрій охолоне. У таких випадках заряджати смартфон рекомендується без чохла. Також його варто знімати під час використання ігор, які також можуть привести до перегріву.

Очистити від пилу

Частинки пилу і дрібні смітинки скупчуються під чохлом незалежно від того, де зберігається телефон. Час від часу аксесуар необхідно знімати, щоб очищати від пилу як сам чохол, так і телефон. Особливу увагу потрібно приділяти входу для навушників, динаміку і роз’єму під зарядний пристрій. Там пил накопичується особливо швидко.

Позбутися від бактерій

Як і пил, бактерії мають властивість накопичуватися під чохлом. А так як телефоном користуються в громадських місцях і транспорті, занести бактерії в вузькі місця чохла не складе труднощів. Щоб очистити мобільний пристрій, необхідно зняти аксесуар, а потім протерти його і телефон дезінфікуючими серветками.

Уникнути подряпин на телефоні

Як би парадоксально це не звучало, але чохол / кейс може стати причиною подряпин на задній кришці телефону. Хоч він і служить для того, щоб їх уникнути, він і сам стає їх причиною.

Відбувається це через те, що дрібні смітинки, крихти і піщинки потрапляють під чохол. Так як аксесуар щільно прилягає до кришки, смітинки починають дряпати її. Чим довше частинки бруду залишаються під чохлом, тим більше подряпин вони залишать. Тому рекомендується регулярно знімати чохол і прибирати будь-які забруднення і дрібні частинки бруду.