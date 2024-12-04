Українцям пояснили, чому iPhone – марна трата грошей

Щоб здаватися кращим, ніж є, успішнішим в очах оточуючих, – скаже пересічний користувач. А насправді?

Насправді, мені здавалося, що у світі смартфонів здивувати мене вже нічим.

За 12 років роботи в сервісі, три роки продажів техніки у великій торговельній мережі і майже шість років ведення цього каналу я постійно стикаюся з думкою, що айфон – марна трата грошей.

І якщо вже протягом дев’яти років одним із двох моїх смартфонів завжди був гаджет від Apple, я дам вам можливість поглянути на айфон так, як бачу його я, з усіма його мінусами і плюсами, без спроби піднести або принизити.

Реальні завдання

У моїй невеликій колекції достатньо смартфонів Apple, починаючи з iPhone SE (2016) і закінчуючи топовими моделями. І знаєте що? Усі вони працюють.

Яка кількість Android-пристроїв 2016 року здатні без проблем працювати з актуальними версіями додатків та ігор? Одиниці.

Саме тому у своєму топі недорогих смартфонів до 5000 гривень, які варто купити у 2024 році, я згадав iPhone 8 Plus.

Щоб було зрозуміло, про що я, візьмемо для прикладу Samsung Galaxy S7 Edge (2016 року), який є в колекції мого знайомого.

На моє запитання: Чи можливо використовувати його як основний хоча б пару днів? – він відповів просто: Якщо тільки як дзвонилку, і то дротову (АКБ не витримує навіть години).

Безумовно, за бажання на старий Android-смартфон можна встановити останню версію системи. Але як багато зі знайомих вам людей будуть цим займатися?

Android – вільна система

Заперечувати це було б дивно. Користувач Apple звик, що за нього вирішують, як він використовуватиме смартфон.

В iOS 18 користувачам дали можливість розставляти значки в будь-якому порядку і змінювати їхній колір.

Знаєте, скільки «перероблених» під себе айфонів я бачив? Жодного. Чому? Тому що від самого початку система зроблена зручно, і немає сенсу що-небудь змінювати.

Але жоден користувач Apple ніколи не зможе видалити приховані системні додатки, встановити віджет погоди, скачаний з форуму, або додати функцію з флагманської моделі на недорогий смартфон.

iPhone (як і Pixel) купуєш і користуєшся: від мене як від покупця не вимагається абсолютно нічого. І мені здається, що цього варто повчитися багатьом виробникам Android-смартфонів.

Чому всі найкращі фішки систем на Android треба вмикати в налаштуваннях, завантажити, дозволити використовувати, але вони не працюють «з коробки», навіть у флагманських смартфонах, які коштують більше, ніж iPhone 16 Pro Max?

Очевидні мінуси iOS

На мій погляд, є куди важливіші недоліки, які розумієш, тільки використовуючи смартфони Apple:

Фотоможливості. Будь-який китайський флагман зробить iPhone за якістю фото на всі об’єктиви.

Інтерфейс камери та її налаштування неінтуїтивно зрозумілі.

Немає підтримки багатозадачності. Apple вважає, що багатовіконність потрібна тільки користувачам планшетів.

Фонове завантаження. Заходжу в Telegram, прикріплюю до повідомлення файл, не чекаючи його завантаження, згортаю додаток – завантаження зупиняється. Де логіка?

Багато дій у системі потрібно підтверджувати повторно.

Немає свайпа з правої частини екрана для жесту «Назад».

Не у всіх додатках підтримується управління жестами. У деяких програмах (їх мало, але вони є) доводиться тягнутися до лівого верхнього кута екрана.

Щоб завершити дзвінок із динамічного острова, потрібно зробити додаткове натискання.

Екосистема

Якби мені потрібно було вибрати всього один гаджет для всіх моїх завдань, то ним, без сумніву, став би якийсь зі смартфонів Xiaomi.

Але дивний на перший погляд підхід Apple, коли для кожного завдання є окремий пристрій, у реальному житті економить купу часу і дає розуміння того, який насправді має вигляд екосистема з великою кількістю пристроїв одного бренду.

Хочете ви цього чи ні, але Xiaomi, наслідуючи Apple з моменту заснування, в HyperOS 2 додала підтримку екосистеми саме з пристроями Apple.

Хоча логічніше було б подружитися з якимось іншим виробником техніки з Китаю, наприклад, з Huawei. Але ні, обрано саме iPhone.

Компанія, що лідирує за кількістю пристроїв розумного будинку, зі своєю екосистемою на Android інтегрується в екосистему Apple, рівняючись на неї. Збіг? Не думаю.

Продуктивність

Я завжди дотримувався думки, що різні тести не мають нічого спільного з реальним використанням.

Тому, якщо коротко описати проблеми зі щоденним використанням iPhone, то скажу так: їх немає. Навіть на старих моделях все працює без зауважень, а про нові й говорити нічого.

Понти

Про це вам і без мене розкажуть у коментарях, але поділюся кількома тезами:

Якщо людина купує будь-що (в даному випадку айфон), знаючи навіщо, то я вважаю це виправданим.

У гаджетах у розстрочку немає нічого поганого, якщо від їхньої наявності в руках людина стане щасливішою (пам’ятаю свій Motorola E398, виміняний на колекцію дисків з іграми. Кілька тижнів після обміну на планеті не було людини щасливішої за мене).

Більшість флагманів на Android коштують дорожче за iPhone, при цьому втрачають у ціні вдвічі швидше. Тому смартфони Apple купувати просто вигідніше з урахуванням подальшого продажу (який займає пару днів).

Не думаю, що у 2024 році залишилися люди, які змінюють своє ставлення до людини залежно від того, який смартфон у неї в руках.

Замість підсумку

Звичка розділяти людей на успішних і неуспішних бере своє коріння наприкінці минулого століття. Але давайте не будемо забувати, що сучасний смартфон – це насамперед інструмент. Якщо недорогий Realme справляється з вашими завданнями, то дорогий смартфон дійсно вам не потрібен. Але судити когось за відмінне мислення – дивна затія.