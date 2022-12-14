Пылесосы без мешка для сбора пыли — какие есть, какой выбрать

Среди разнообразия брендов и производителей бытовой техники многие люди отдают предпочтение немецкому качеству. Для качественной и бесхлопотной уборки в доме можно купить пылесос Bosch без мешка, тем более моделей у них много, можно выбрать что-то на свой бюджет и вкус. Пылесосы с контейнерами на много удобнее и практичнее устаревших моделей с мешками. Вместо того чтобы после каждой уборки чистить, трусить и выбивать мыль и мусор из мешка, достаточно высыпать его аккуратно, а контейнер промыть в проточной воде.

Как устроены пылесосы без мешков

В большинстве случаев современные модели пылесосов с контейнерами борются с пылью используя циклонный способ очистки. В качестве контейнера для сбора с мусором установлена пластиковый контейнер (камера).

Поток воздуха внутри контейнера ограничен его стенами, поэтом воздушный поток образует воронку. В этом искусственном вихре под действием центробежных сил частицы мусора, пыль, волосы и шерсть оседают на дне камеры или поднимаются к верху и далее попадают в пылесборник. Это устройство имеет множество преимуществ:

Мешки часто рвутся и приходится покупать новые. Пластик прочнее, поэтому сэкономит вам деньги.

Простой уход. Очистка мешка — пыльное дело, времени занимает дольше, чем чистка контейнера.

Пылесосы без мешка тише работают. Сегодня есть модели с подавителями шума. Их можно использовать, не нарушая режим тишины и сон детей.

Лучше пылесосят, мощнее.

На сайте bosch-home.com.ua большой выбор пылесосов с контейнерами ведущего бренда из Германии. Чтобы выбрать и купить технику, обязательно определитесь с основными рабочими характеристиками.

На что обратить внимание при покупке

При выборе техники для дома, квартиры, офиса или любого другого помещения, рекомендуется выбирать модели с объемом колбы от 1,5 л. В устройства с малыми емкостями нужно часто чистить.

Мощность всасывания — главный критерий работы и чистоты. Чем выше показатель, тем лучше. По незнанию многие часто путают эту характеристику с мощностью потребления. Это разные параметры. Первый измеряется в аВт (аэроватт), второй просто в Вт. Если в описании или инструкции не указан первая величина, можно ее узнать у продавца.

Особое внимание необходимо уделить системе фильтрации. От нее зависит чистота выходящего воздуха. В большинстве моделей установлены НЕРА-фильтры разной классификации.

Есть НЕРА-фильтры, которые можно мыть и те, что время от времени меняют. Даже моющиеся ограничены в эксплуатации и тоже нуждаются в замене.

Конечно, важна комплектация. Чем больше насадок, тем больше предметов мебели, труднодоступных пест, напольных покрытий моно очистить от пыли.

Длина сетевого кабеля — 8-10 метров вполне достаточно, но есть модели и с более длинными кабелями. Тут необходимо понимать, какой площади пространство будет прибираться.

Качественный современный пылесос будет компактным и легким. Он не займет много места в кладовке. Важно, чтобы его удобно было передвигать (смотрите на количество и материал колесиков). Хороший агрегат будет маневренным.

Производитель Bosch много лет производит надежную бытовую технику. Немцы разбираются в инновациях, качестве и задают высокие стандарты. Поэтому их пылесосы одни из лучших в мире. Можно смело выбирать любую модель и заказывать ее.