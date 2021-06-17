Як шахраї обдурюють українців на вулиці: ТОП-5 популярних схем

Ні для кого не секрет, що вуличне шахрайство – один з найпоширеніших видів шарлатанства. Адже при прямому контакті важко, часом, розпізнати злий умисел за добродушною усмішкою. Як же уникнути простого обману в повсякденному житті? У цій статті ви знайдете 5 найпоширеніших вуличних розводів і завжди будете напоготові.





1. “Можна від вас зателефонувати? Благаю! Терміново!”

Напевно, до кожного встиг підійти переляканий, пошарпаний на вигляд, молодий чоловік. Або ж мила дівчина, яка, здавалося б, не віщує біди? Завжди так наполегливо просять зателефонувати. Благають, розповідають про свої проблеми. А потім хлопець, раптово, дає драла, а у дівчини “несподівано” вихоплюють трубку невідомі, які, насправді, її подільники.

Ніколи не давайте телефон незнайомцям! Як би переконливо вони не виглядали.

2. Втрачений гаманець

У всіх нас в житті бувають фінансові труднощі. І тут, здається, що рішення під вашими ногами, коли ви натрапили на гаманець, повний купюр, на вулиці.

Ні в якому разі не піднімайте! До вас відразу пристануть з питаннями про гаманець, а поруч буде проходити підставний поліцейський, який зажадає перевірити гаманець. Почнуться розводи в стилі “тут було більше!”.

3. Вуличні ігри.

“Ей, друг, не хочеш спробувати удачу? Пропонуй суму! Виграєш, отримаєш втричі більше! Програєш, гроші мої!”

Стандартні стаканчики. Бусинку ховають в одному і перемішують склянки. А після пропонують вгадати, під яким вона захована. Але хитрі руки шахрая завжди встигнуть витягти те, що сховали, щоб ви ні в якому разі не виграли.

4. “Вам допомогти?”

Ніколи не лінуйтеся допомогти вашим дівчатам, мамам, людям похилого, допомогти донести важкі сумки з магазину або ж зустріти з вокзалу. Інакше їм запропонує допомогу будь-хто інший. Ось тільки родичі ваші, за підсумком, залишаться без речей.

5. Цигани просяться в будинок

Наприклад, попросити дати дитині попити води. Поки господиня намагається виконати якісь запити, типу солодкої води або чаю, цигани встигнуть обікрасти всю вашу квартиру. Моргнути не встигнете.

Порада

Намагайтеся не довіряти таємничим незнайомцям на вулиці, яким раптово щось стало від вас потрібно. Будьте розсудливі!