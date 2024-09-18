Не все так просто: 5 фактів про порт USB, які не всі знають

USB-порт – найпопулярніший інтерфейс у світі для підключення різних цифрових пристроїв. Він є в кожному смартфоні, комп’ютері, телевізорі та інших гаджетах. За допомогою USB ми підключаємо один пристрій до іншого.

Звичайно, з розвитком бездротових технологій передача даних стала простішою, але порт USB ніколи не пропаде. Редакція GSMinfo зібрала 5 фактів про USB-порт, які ви могли не знати – для загального розвитку.

Три причини появи USB-порту

Перша версія USB-порту з’явилася 15 листопада 1995 року. Виділяють три причини появи такого порту:

Простота для користувача. Адже COM і LPT-порти були занадто складні для простого користувача. По-перше, порти було складно під’єднувати (потрібно було загвинчувати гвинти), а по-друге, ці інтерфейси не підтримували “гарячого” під’єднання: потрібно було вимикати комп’ютер, щоб пристрій було впізнано. Підключення до ПК мобільного телефону. Жоден інтерфейс тих років не підтримував передачу голосового зв’язку між телефоном і комп’ютером. Заміна інших портів одним загальним. А це COM, PS/2, LPT, SCSI, MIDI-port. Буде зручніше, якщо один порт виконуватиме всі одразу функції.

USB-кабель не повинен бути занадто довгим

Бажано, щоб кабель мав довжину не більше 1,5 метра. Але тут усе залежить виключно від пристроїв. Наприклад, мишка чи клавіатура можуть працювати, навіть якщо довжина кабелю буде 5 метрів. А ось хороша вебкамера особисто у мене вже не працює з довжиною дроту в 2,5-3 метри. Сам же стандарт описує довжину в 5 метрів для USB, але тут все залежить від пристрою, що підключається. Бажано не допускати використання занадто довгого USB-кабелю, від цього може зрости навантаження на контролер.

USB може передавати живлення до 240 Вт

Оновлена специфікація USB4 Version 2.0 підтримує передачу живлення до 240 Вт. Більшість сучасних ноутбуків можуть заряджатися якраз за допомогою USB Type-C, і це дуже зручно. Не потрібно шукати певний зарядний пристрій – можна використовувати будь-який потужний блок живлення з портом USB.

USB може передавати потокове відео

Пройде час, і про HDMI і DisplayPort можна буде зовсім забути – стандарт USB замінить ці технології. Уже зараз сучасний ноутбук не має HDMI і спокійно під’єднується до зовнішнього монітора через USB. Через кілька років HDMI і DisplayPort можуть зовсім піти в минуле, як колись пішов COM і LPT-порт.

Старі USB відходять у минуле

USB Type-A, B, mini, micro… Свого часу різних портів було багато. Але скоро вони відійдуть у минуле на сучасних пристроях – їх замінить USB Type-C. Новий порт універсальний – його можна підключати з будь-якого боку, що підвищує зносостійкість як гнізда, так і вилки. І, найімовірніше, всі порти, що залишилися, зникнуть – все буде замінювати єдиний USB Type-C.