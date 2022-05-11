Як вибрати та самостійно наклеїти захисне скло для смартфону

Сучасні смартфони досить крихкі пристрої, тому для них існують спеціальні аксесуари, що підвищують міцність. Зокрема, захисне скло, що оберігає дисплей від зовнішніх пошкоджень. Про те, як вибрати захисне скло і самостійно наклеїти його на телефон і йтиметься у цій статті.





Як вибрати захисне скло

Вибрати захисне скло не складніше, ніж захисну плівку. Існує кілька різновидів цього аксесуара:

2D – плоске скло без рамки, яке використовується для смартфонів з екранами без вигинів;

2D гібридне – варіація першої версії з більш гнучким та міцним матеріалом. При цьому вона більш сприйнятлива до подряпин та потертостей;

2.5D з кольоровою рамкою — варіант для пристроїв, які мають на екрані вигини. Тут вони обволікаються кольоровою рамкою;

3D – міцний вигнутий варіант, що захищає дисплей з усіх боків. Він менш схильний до відшарування і кришення по краях, забезпечує максимальний захист від подряпин і ударів;

Full Screen – плоска варіація 3D з аналогічними характеристиками. Єдина відмінність – за рахунок площини такий аксесуар краще підходить для носіння з чохлом.

Щоб вибрати варіант захисного скла, достатньо визначити, який екран у вашого телефону і як ви плануєте його використовувати з чохлом або без.

Як наклеїти скло

Процес наклейки захисного скла є максимально простим і не вимагає жодних сакральних знань.

Перше, що потрібно зробити, – протерти екран гаджета і прибрати з нього всі порошинки, а також частинки бруду. Для цього варто скористатися двома ганчірочками – змоченою у спирті та сухою. Приміряйте, не знімаючи захисну плівку, скло на поверхні пристрою з огляду на всі грані. Зафіксуйте його на лівій частині екрана смартфона, створивши подібність до обкладинки книги. Подивіться, як скло лягає при закритті. Зніміть захисну плівку і двома руками притисніть скло до екрана, не торкаючись поверхні самого дисплея.

Якщо під скло потрапили бульбашки повітря, можна спробувати прогнати їх до кутів за допомогою банківської картки або іншого плоского предмета.