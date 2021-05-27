4 правила безпеки на сайті Facebook

Продовжимо тему безпеки в інтернет. На цей раз розглянемо соціальні мережі, на прикладі: “Facebook”. Незважаючи на таку конкретизацію, принцип поширюється на 100% соціальних мереж. Це буде короткий лікнеп з безпеки, тому радимо витратити кілька хвилин, щоб вночі спокійніше спалося. Отже, нижче правила яких радимо дотримуватися.





Правило 1: “Телефони і пошта”.

Шахраї для доступу до онлайн-гаманців і акаунтів використовують телефони і поштові скриньки. Зберігайте конфіденційність. Навіть за умови спілкування з родичем немає гарантії, що зловмисник не зламає його акаунт, де в повідомленнях побачить телефонний номер. Тому уникайте вказувати приватне, в листуванні.

Правило 2: “Незнайомі друзі”.

Якщо невідомий кинув заявку в друзі, то радимо відхилити. Він з ймовірністю 90% виявиться спамером, або шахраєм, що спеціалізується на соціальній інженерії. Тому обмежте коло друзів тільки перевіреними товаришами і родичами.

Правило 3: “Посилання та запрошення”.

Не натискайте на гіперпосилання і не завантажуйте невідомі програми. До таких дій схильні діти, яким за бонуси в грі шахраї пропонують встановити програми, які нібито зламують гру. Або люди похилого віку та довірливі люди яким обіцяють перерахунок пенсії при переході за посиланням. Навіть якщо посилання прийшло з акаунту товариша, будьте пильні. Зателефонуйте і узгодьте цей перехід. В іншому випадку “нарветесь” на шкідливий код і втратите контроль над своїм акаунтом.

Правило 4: “Фото”.

Правильно не викладати в соціальних мережах власні фото, обмежуючись нейтральними звірятами та квіточками. Однак це тяга похвалитися і поділитися чимось, сильніше розуму, тому з метою безпеки не викладайте “документалістику” або компрометуючі фотографії. Це приверне шахраїв, які будуть намагатися використовувати інформацію з фотографій, в шахрайських схемах.

Постарайтеся дотримуватися цих правил і буде вам спокій та цифрове щастя.