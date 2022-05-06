Чому на ПК не рекомендується встановлювати кілька антивірусів

Повноцінний захисний софт працює постійно. Програма аналізує всі дії. Кожен пакет отриманого трафіку проходить аналіз, кожен байт оперативної пам’яті тестується. А що це означає? Те, що йде споживання ресурсів. Наявність декількох працюючих антивірусів завантажать систему, як мінімум, на 50%, а користі від цього буде мало. Чому? Читаємо далі.





Як правило, якщо антивірус виявив шкідливе ПЗ, він відправляє його в карантин. Це таке захищене місце, де файли з вірусом можуть бути доти, доки користувач не дасть команду що з ним робити: намагатися лікувати, видаляти або повернути з карантину.

Адже антивірус теж може помилитися та видалити, наприклад, важливі файли. У нашій практиці був такий випадок, коли антивірус вважав, що в документі Excel є вірус, користувач підтвердив видалення і залишився без важливого документа. Як потім з’ясувалося, причина була смішна – усередині xls файлу був макрос, в якому ряд змінних мав назви схожі на імена вірусів.

То що буде, якщо два антивіруси знайдуть вірус?

Відправлять його до карантину. Якщо їм вдасться зробити це одночасно, то може виникнути рекурсія і один антивірус знаходить вірус в карантині в іншого і відбудеться нескінченна рекурсія – програми почнуть копіювати вміст карантину один у одної. Як мінімум, ПК зависне або відбудеться збій операційної системи.

Нерідко виникають ситуації, коли одна програма вважає іншу вірусом і блокує роботу комп’ютера в цілому — адже всередині будь-якого антивірусного ПЗ є база з сигнатурами (прикладами) вірусів. Також подібне програмне забезпечення вміє обмежувати доступ для будь-якої операції. Один антивірус обмежить, а інший вважає, що це витівки вірусу і виникнуть проблеми.

Тому, якщо вам вдасться поставити більше одного антивірусу на ПК, то радіти не варто – можуть виникнути різні проблеми, аж до того, що Windows потрібно буде встановлювати заново. Більше того, жоден антивірус не гарантує 100% захист від вірусів та атак — така інформація чорним по білому написана в ліцензійній угоді, навіть якщо ви використовуєте платну версію.

Висновок: не варто ставити більше одного антивірусу. Цим ви нічим не допоможете комп’ютеру, а лише наразите свою стабільну роботу більшій небезпеці.

Досвідченим користувачам Windows 10 або 11 зовсім не потрібен такий софт – достатньо використовувати налаштування безпеки за замовчуванням і не завантажувати програмне забезпечення з неперевірених джерел. З більшістю вірусів справиться вбудований захист