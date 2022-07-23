Шпигун у вітальні: які дані про українців збирають телевізори зі Smart TV

Найчастіше користувачі смарт-телевізорів навіть не здогадуються, що дані про них рекламодавцям «зливають» їхні власні телевізори. Яку саме інформацію про користувачів збирають та продають виробники Smart TV та ТВ приставок.





Персональна ідентифікаційна інформація

При реєстрації на будь-якій платформі на сервері залишиться ваша персональна ідентифікаційна інформація, а саме: ім’я користувача, розташування, IP та адреса електронної пошти.

Розробник може скільки завгодно розповідати про чудодійні алгоритми шифрування, захищені канали і сховища даних, за надійністю порівнянних зі швейцарськими банками. Насправді, як показують результати досліджень Північно-Східного університету (США) та Імперського коледжу Лондона, ваші дані з великим ступенем ймовірності будуть передані стороннім компаніям. А шанси на те, що інформація не потрапить у стрімінгові сервіси, і зовсім прагне нуля, навіть якщо у вас ці програми не встановлені.

Втім, рекламодавці ніяк не зможуть використовувати ці дані, якщо ви приховуватимете свій IP, не писатимете власне ім’я в поле для вказівки логіну і вкажете при реєстрації електронну поштову скриньку, створену виключно для реєстрації на сайтах.

Дані про активність користувача

Дослідження Прінстонського університету та низки компаній, що спеціалізуються на комп’ютерній безпеці, показали, що користувач не має шансів на збереження приватності при повноцінному використанні Smart TV.

Причому далеко не всі виробники прямо попереджають користувачів у політиці конфіденційності, що їхні дані збираються та передаються третім особам.

До даних, що передаються, може входити:

інформація про відвідані сайти, покупки, переглянуті фільми та телепередачі;

особисті дані, введені під час реєстрації на різних платформах, включаючи зріст, вагу, вік, освіту тощо;

інформація, здобута з ваших розмов через технологію ACR (автоматичне розпізнавання контенту) при включеному мікрофоні.

Щоб якнайменше ваших даних виявилося на стороні, експерти радять:

вимкнути в налаштуваннях функцію ACR;

не давати програмному забезпеченню телевізора доступ до мікрофона та камери;

регулярно оновлювати програмне забезпечення;

використовувати по мінімуму доступ до мережі та «розумні» функції телевізора.

Так, зайти в онлайн-сервіс та організувати трансляцію передачі можна через смартфон, підключений до телевізора за допомогою кабелю HDMI.