Як купити хороший б/у смартфон: гайд по перевірці гаджета

Продавець може обіцяти будь-що, аби ви купили його непотрібний смартфон — але за красивим оголошенням найчастіше ховаються дефекти, які доведеться шукати самостійно. Розповідаємо, як перевірити гаджет та не втратити гроші при покупці.





Де придбати б/у смартфон

Для початку скажемо пару слів про майданчики для покупки гаджетів. Ми радимо шукати оголошення тільки на великих сайтах на кшталт OLX. Звичайно, там часто орудують шахраї, але ви хоча б зможете переглянути відгуки про продавців та відкинути всі підозрілі варіанти. А саме: якщо аккаунт створений зовсім недавно, має низькі оцінки, в оголошеннях немає “живих” фото – лише картинки з інтернету.

Перед зустріччю із продавцем

Перевірте гарантію. Перед покупкою обов’язково дізнайтесь у продавця, чи діє на смартфон гарантія. Як правило, вона триває 1-3 роки, залежно від бренду. Можете уточнити серійний номер пристрою та перевірити наявність гарантії самостійно – на сайті виробника. Наприклад, для перевірки моделей Samsung треба ввести IMEI на цій сторінці , а щоб перевірити гарантію iPhone – вказати його серійний номер тут.

Попросіть додаткові фотографії. Попросіть надіслати вам фотографії (а краще — відео!) з увімкненим екраном, якщо їх немає в оголошенні, а також знімки будь-яких інших деталей, що вас цікавлять: корпуси, роз’ємів, кнопок. Можливо, у посту продавця викладено лише фотки смартфона в чохлі, а під ним ховається величезний скол або подряпина. Краще дізнатися про такі речі заздалегідь і не витрачати час на зустріч.

Чи є комплектація? Наявність коробки та повної комплектації буде плюсом, але зазвичай уживану техніку продають без “приданого” – максимум, віддають разом зі смартфоном чохол та зарядку. Це нормально, адже людина, напевно, не планувала продавати гаджет і давно викинула упаковку.

А що зі знижками? Не варто соромитися питати про знижки, якщо в оголошенні не зазначено протилежне (“торгу немає”, “знижок не даю”). Можливо, продавець погодиться поступитися ціною, якщо ви приїдете за смартфоном у зручне йому місце або візьмете щось ще з його оголошень.

Домовтесь про оплату. Якщо покупка відбуватиметься під час особистої зустрічі, то заздалегідь домовтеся про спосіб оплати — карткою чи готівкою. І передавайте гроші лише після повної перевірки товару. Якщо продавець відмовляється зустрічатися до переказу йому частини суми або вимагає повну передоплату — швидше за все, це шахрай, якого можна сміливо заблокувати і поскаржитися на нього модераторам сервісу.

Окремо додамо, що все листування із продавцем варто вести на тому майданчику, де ви його знайшли, і не передавати нікому свої особисті дані. Особливо в тому випадку, якщо хочете скористатися сервісом доставки – така можливість є у того ж OLX Після замовлення гроші за товар відправляться на захищений рахунок, а продавець отримає їх лише після того, як ви перевірите та приймите товар. Якщо зі смартфоном щось буде не так, ви зможете відмовитись від покупки та повернути гроші.

Як перевірити б/у смартфон

Візьміть із собою сімку, повербанк або зарядний пристрій (якщо не буде можливість підключити його до розетки).

Цілісність корпусу та зовнішній вигляд. Насамперед проведіть візуальний огляд: чи є на корпусі та екрані подряпини, чи легко натискаються кнопки, чи не розбовтані роз’єми. Не соромтеся заглянути в слот для сімок і microSD – заодно перевірте, чи не забув продавець забрати свою картку. Сьогодні 99% смартфонів мають нерозбірний корпус, і якщо ви помітили подряпини на стику задньої кришки та корпусу, то гаджет, швидше за все, розкривали. Якщо продавець це ніяк не пояснює, від покупки краще відмовитися.

Характеристики. Відкрийте настройки смартфона: розділ “Про телефон” на Android або “Основні” – “Про цей пристрій” на iPhone. Порівняйте характеристики з тими, що наведені в оголошенні. А саме: модель процесора, обсяг оперативної та вбудованої пам’яті, версію ОС та дату останнього оновлення.

IMEI необхідно порівняти з тим, що вказано на коробці. Якщо її немає, IMEI можна перевірити онлайн . Це допоможе уникнути покупки краденого гаджета чи підробки.

Зв’язок. Вставте сімку і перевірте, чи гаджет ловить вашу мобільну мережу. Також обов’язково підключіть Wi-Fi – якщо поряд немає доступних варіантів, роздайте собі інтернет зі свого смартфона або попросіть про це продавця. Якщо відмовить, це буде підозріло. Можливо, вам намагаються впарити телефон із непрацюючим Wi-Fi.

Екран. Перевірте, щоб дисплей коректно відображав кольори та відпрацьовував натискання по всій площі. Пограйте з яскравістю, подивіться на екран під різними кутами. Він не повинен йти в синій, жовтити або мерехтіти – це може бути ознакою заміни оригінального дисплея на неякісний аналог. Якщо на екрані є чорні плями – його кидали, якщо білі – топили. Також проведіть перевірку на биті пікселі запустивши відео з youtube.

Звук. Зайдіть на будь-який відеохостинг типу YouTube і запустіть відео з музикою – так ви зможете перевірити роботу динаміків під час відтворення ролика. Якщо гаджет почне шипіти або взагалі не видаватиме звуків, значить динамік доведеться замінити — чи говорив про це продавець?

Карта пам’яті. Якщо використовуєте mircoSD, беріть її з собою на угоду та перевірте її роботу. Достатньо встановити картку в слот та переконатися, що смартфон її виявив і може відкривати записані на неї файли.

Камери. Зробіть фото на кожен датчик, у тому числі передній, перевірте, як працює зум, автофокус (якщо він є), стабілізація у відео.

Батарея та зарядка. Ресурс акумулятора у смартфона не може бути таким, як у нового – так що будьте готові на поступки. Під час перевірки зверніть увагу на швидкість розрядки – нормально, якщо смартфон втратить 5–7% заряду за півгодини ваших маніпуляцій, але не більше. Також підключіть до гаджета повербанк або ЗП – роз’єм для зарядки не повинен бути розхитаний (це явна ознака його несправності або заміни). Якщо модель підтримує швидке заряджання, зачекайте 5-10 хвилин, щоб переконатися в її роботі.

Для особливо прискіпливої ​​перевірки акумулятора можна встановити на Android-смартфон програму AccuBattery. На iPhone ресурс батареї вказаний у розділі “Налаштування” – “Акумулятор” – “Стан акумулятора”.

Чужі паролі та дані. На смартфоні не повинно бути файлів та облікових записів продавця. Попросіть його зробити повне скидання налаштувань до заводських та відв’язати всі облікові записи. На iPhone також обов’язково треба видалити Apple ID, щоб ви змогли прив’язати свій.

Сенсори геолокації та наближення. Важливо, щоб смартфон міг коректно визначати геолокацію – для цього достатньо відкрити стандартну програму “Карти” і перевірити, наскільки точно гаджет визначає ваше місцезнаходження. Інакше неминучі збої у роботі програм, що використовують геолокацію (сервіси доставки, таксі, онлайн-магазини). Також перевірте сенсор наближення, закривши долонею екран – він повинен вимкнутись. Інакше ви будете зачіпати сенсорні кнопки вухом під час телефонної розмови.

Датчик відбитків або Face ID. Наприкінці перевірки можна налаштувати свій відбиток пальців або розпізнавання обличчя. Якщо все спрацювало – смартфон можна купувати.

Звичайно, така докладна перевірка може вивести із себе навіть найтерплячішого продавця. Не кожен готовий витрачати півгодини на те, щоб ви вздовж і поперек вивчили гаджет, особливо, якщо його віддають за копійки. Але якщо йдеться про купівлю дорогого флагмана, нехай навіть торішнього, без ретельної перевірки не обійтись. Радимо попередити продавця про те, що ви хочете протестувати всі функції пристрою.