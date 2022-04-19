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Spotify видалили з App Store в Росії

19.04.2022
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Про зупинення своєї діяльності на території Російської Федерації Spotify повідомила ще у березні.


Тепер додаток музичного стрімінгового сервісу зник з російського App Store. Насолодитися музикою через Spotify російські власники смартфонів під керуванням операційної системи iOS та планшетів, що працюють на iPadOS, не зможуть.

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Хроніка подій наступна:

  1. Spotify видаляє весь контент державних каналів Russia Today та Sputnik на території Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та інших ринках.
  2. Потім Spotify повідомляє про закриття свого офісу назавжди (при тому, що Spotify був одним із небагатьох іноземних сервісів, що виконали вимогу закону росії про «приземлення» у строк).
  3. Після цього, втім, інформація коригується. У новому варіанті йдеться лише про зупинення діяльності.
  4. Російським користувачам забороняють продовжувати преміальну передплату.
  5. 18 квітня програму Spotify видаляють з App Store.

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19.04.2022
Менше хвилини
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