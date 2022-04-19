Spotify видалили з App Store в Росії

Про зупинення своєї діяльності на території Російської Федерації Spotify повідомила ще у березні.





Тепер додаток музичного стрімінгового сервісу зник з російського App Store. Насолодитися музикою через Spotify російські власники смартфонів під керуванням операційної системи iOS та планшетів, що працюють на iPadOS, не зможуть.

Хроніка подій наступна: