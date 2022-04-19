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Spotify видалили з App Store в Росії
Про зупинення своєї діяльності на території Російської Федерації Spotify повідомила ще у березні.
Тепер додаток музичного стрімінгового сервісу зник з російського App Store. Насолодитися музикою через Spotify російські власники смартфонів під керуванням операційної системи iOS та планшетів, що працюють на iPadOS, не зможуть.
Хроніка подій наступна:
- Spotify видаляє весь контент державних каналів Russia Today та Sputnik на території Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та інших ринках.
- Потім Spotify повідомляє про закриття свого офісу назавжди (при тому, що Spotify був одним із небагатьох іноземних сервісів, що виконали вимогу закону росії про «приземлення» у строк).
- Після цього, втім, інформація коригується. У новому варіанті йдеться лише про зупинення діяльності.
- Російським користувачам забороняють продовжувати преміальну передплату.
- 18 квітня програму Spotify видаляють з App Store.