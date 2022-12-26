Три основні правила вибору безпечної гірлянди: як не зіпсувати свято

Наближаються новорічні свята, і багато хто з нас вирішує оновити один із головних символів Нового Року — гірлянду. Бурхливий прогрес у створенні різних світлодіодів і модулів управління до них творить справжні дива — на ринку можна знайти різні гірлянди на будь-який смак.

Ми не торкатимемося зовнішнього вигляду, форми та функціоналу головної прикраси новорічної ялинки, а поговоримо про безпеку такого освітлювального приладу.

Якість дроту

Сучасна гірлянда, як правило, складається з низьковольтної та високовольтної частини. Високовольтна частина йде до коробочки, яка є “мозком” приладу. Потрібно звернути увагу на якість дроту, що підключається до розетки. Не варто купувати пристрої із занадто хистким кабелем (а такі є).

Якщо він випадково порветься, то може статися удар струмом. Також звернути увагу потрібно на якість виконання самої коробочки – вона не повинна легко відкриватися, тим більше якщо у вас в будинку є діти, які можуть виявити цікавість. Коробка-контролер не повинна відкриватися без інструментів та зусиль.

Жодних сторонніх проводів не повинно стирчати із заповітного модуля керування гірляндою. Немаловажний і низьковольтний провід — він також не повинен бути хистким.

Відсутність запаху

Нормальна гірлянда не пахне гумою. Навіть якщо продавець каже, що запах вивітриться, такий пристрій купувати не потрібно. Уявіть, скільки токсинів виділить гірлянда при нагріванні? Краще віддати перевагу дорожчим моделям, ніж використовувати найдешевшу від невідомого виробника. Пам’ятайте просте правило: жоден бренд, що поважає себе, не даватиме користувачеві «хімозний» продукт.

Якість лампочок

Лампочки повинні бути на своїх місцях щільно – ніякого люфту не може бути. У випадку, якщо контакт буде поганий, то залежно від конструкції, теоретично, може виникнути іскра, яка може підпалити новорічну ялинку. Також лампочки не повинні аномально нагріватися при використанні, а якщо таке має місце, то потрібно використовувати лише режим гірлянди, що миготить. Контролер, до речі, також не повинен сильно нагріватися, і його не можна чимось закривати.

У продавця обов’язково має бути сертифікат на такий пристрій – запитати його можна, якщо у вас виникли сумніви як освітлювальний пристрій. Бажано вибирати гірлянду за відгуками в інтернеті. У приміщенні не варто використовувати пристрій, призначений для роботи на вулиці. Вулична гірлянда повинна мати ступінь захисту щонайменше IP44. Також ми не радимо використовувати звичайну гірлянду на вікні — коли на вулиці мороз, а вдома спекотно, так волога може потрапити на пристрій і вивести його з ладу.

Пам’ятайте: не варто залишати гірлянду включеною без нагляду. Лягли спати? Вимкнули. Пішли з дому? Вимкнули із мережі. Ну і періодично потрібно оглядати провід і коробочку на предмет пошкоджень.