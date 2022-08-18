Українцям розповіли про те, як захистити Viber під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення виникає багато побоювань щодо безпеки користування месенджерами та листування в онлайні під час війни. Команда Rakuten Viber ділиться порадами, які допоможуть українцям розібратись, як захистити приватність та убезпечити власну переписку.





Захистіть важливі чати PIN-кодом

Будь-який чат у Viber можна приховати зі списку та захистити PIN-кодом. Таким чином, навіть якщо телефон потрапить до когось іншого у руки і буде розблокований (прикладом, під час перевірки на окупованих територіях), ці чати не будуть виявлені та прочитані.

Як увімкнути на iOS: Натиснути на назву чату зверху екрану → «Сховати цей контакт» → Задати PIN-код. Як увімкнути на Android: Увійти у чат → Налаштування (символ у вигляді трьох крапок зверху справа) → «Інформація про чат» → «Сховати цей контакт» → Задати PIN-код.

Тепер чат не буде відображатися в загальному списку. Його можна знайти та відкрити лише за встановленим PIN-кодом.

Користуйтесь повідомленнями, що зникають

Надійний спосіб не зберігати у чаті на смартфоні важливу інформацію – через повідомлення, що зникають. Встановлений таймер автоматично знищує листування через обраний проміжок часу. У такому випадку треті особи не зможуть прочитати важливі повідомлення, навіть якщо телефон фізично потрапляє до їхніх рук.

До речі, отримувач такого повідомлення не зможе зробити скріншот на Android. А на iOS, при спробі зробити знімок екрана або переслати повідомлення, відправник отримає сповіщення.

Як увімкнути: натисніть на іконку з годинником у чаті 1-на-1. Після цього встановіть бажаний таймер: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година. По закінченню цього часу повідомлення зникне.

Спокійно переписуйтесь у чатах

Пам’ятайте: ніхто, – навіть Viber, – не може прочитати ваші повідомлення у приватних чатах. Всі ваші чати у Viber зашифровані наскрізним шифруванням за замовчуванням та не зберігаються на серверах. Ключі дешифрування для кожного чату є тільки у вас і у співрозмовника. Те саме стосується голосових дзвінків 1-1. Така система безпеки унеможливлює викрадення переписки та доступ до дзвінків третіми особами.

Налаштовуйте статус “В мережі” та “Переглянуто”

Якщо ви з якихось причин не хочете, щоби інші бачили час ваших останніх відвідин, цю інформацію можна приховати. Це стосується і статусу “Переглянуто” для повідомлень.

Як налаштувати: «Параметри» → «Конфіденційність» → параметри «Переглянуто» та «В мережі»: вимикаємо їх, знявши прапорець.

До речі, стан «В мережі» можна змінювати раз на добу. А вимкнений параметр «Переглянуто» не дозволить дізнатися, чи переглянули інші користувачі ваші повідомлення.

Обмежте додавання у групи

Обирайте, хто може додавати вас до групових чатів у налаштуваннях конфіденційності. Під час війни це дозволяє забезпечити інформаційну гігієну. За наступною схемою лише контакти із вашого списку зможуть додавати вас до групи:

Як налаштувати: «Параметри» → «Конфіденційність» → «Налаштування додавання в групи».

Встановити двоетапну перевірку

Захистіть свій обліковий запис та особисту інформацію за допомогою електронної пошти та PIN-коду. Увімкнення цієї опції гарантує, що лише ви зможете створити обліковий запис Viber зі своїм номером телефону.

Як налаштувати: «Параметри» → «Конфіденційність» → «Двоетапна перевірка».