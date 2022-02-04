Как перенести сайт на другой домен

Каждый переезд сайта на новый домен влечет за собой несколько проблем. Во-первых, его нужно технически правильно выполнить, а во-вторых, важно донести до пользователей, что домен новый, и они не ошибутся, заходя по этому адресу. Часто переезд сопровождает ребрендинг – вспомните, некоторое время про то, что “Сландо стал OLX” вообщали по телевизору, на ютубе и в контекстной рекламе, и довольно часто.





То, что изменятся адреса всех страниц уже существующего сайта, влечет за собой другие проблемы: могут перестать работать уже существующие входящие ссылки, могут появиться ошибки на самом сайте (например, внутренние ссылки будут вести вникуда). Поэтому основная задача – грамотно перенаправить все, что можно, и заменить контакты там, где это реально.

Перед переездом можно составить чек-лист мест, где нужно будет поменять адреса:

контент, страницы самого сайта, на которых нужно будет поменять ссылки;

редиректы, которые уже настроены, и которые нужно будет создать.

аккаунты компании на стронних площадках, в том числе соцсетях;

постоянные клиенты/подписчики, которых вы будете уведомлять рассылкой;

рекламные аккаунты, в том числе кампании в Google.

Переезд

Перенос сайта на другой домен начинается с регистрации этого самого домена, а затем вам следует привязать его к сайту, изменив DNS-записи. Зачастую, если домен меняется без смены хостинга, перенос может быть дополнительной услугой у провайдера, либо легко выполняется в панели управления хостингом. В любом случае управлять своими доменами можно в панели управления хостинга в разделе “Мои домены”.

Если хостинг приобретался у одного провайдера, а домен у другого, следует выполнять инструкции, которые обычно есть в письме об успешной регистрации и активации домена.

После изменения записей DNS должно пройти от 4 до 24 часов, прежде чем сайт заработает на новом домене.

Теперь у вас будут страницы, доступные по новым адресам. Однако все поисковики еще “помнят” старые адреса, и если пользователи пойдут к вам из выдачи, они могут попасть на несуществующие страницы. Чтобы этого не произошло, важно выполнить следующий шаг – настроить 301 редирект. Тогда пользователи, которые кликнут по старым ссылкам, придут на новые корректные страницы. При этом важно не забыть:

перенести редиректы, которые уже были настроены на старом домене и, при необходимости, на поддоменах;

заменить старый домен на новый в файлах sitemap.xml и robots.txt;

настроить переадресацию со старых почтовых ящиков на новые;

изменить домен там, где это критично для функционала сайта, например, API платежных систем;

обновить страницы контактов как на своем сайте, так и в аккаунтах компании на сторонних площадках.

Есть и еще одно важное изменение, которое нельзя пропустить – контент сайта. Ссылки на те или иные страницы есть во многих местах – это и изображения, и перелинковка между статьями, и упоминания старого доменного имени в текстах. Все это должно корректно выглядеть на новом домене.

После внесения изменений лучше внимательно проверить, все ли работает как должно.

Работа с новым доменом

Когда у вас есть работающий новый домен, важно сразу позаботиться о том, чтобы он правильно воспринимался.

Прежде всего, нужно уведомить постоянных посетителей сайта и клиентов – рассылкой или постом в соцсетях бренда. Иногда, если сайт уже действительно широко известен, можно использовать переезд как информационный повод и сообщить о нем несколько раз еще на стадии подготовки.

Также о новом домене должны “узнать” поисковые системы. Вы настроили редирект, чтобы случайные пользователи попали на сайт даже по старой ссылке. Но поисковым ботам лучше показать, что старые ссылки не актуальны, а нужно отслеживать новые. Для этого нужно добавить домен в Google Search Console, тогда перенос сайта с одного домена на другой “заметит” и поисковик. Изменение адреса сайта делается в аналитике через меню настроек. Нужно выбрать этот пункт и добавить новый адрес.

Есть еще один важный пункт – сторонние ссылки на сайт. Они все будут старыми, а хорошо бы заменить на новые хотя бы там, где это реально. Стоит еще до переезда составить список значимых ссылок и связаться с этими площадками после. Где точно нужно быстро заменить ссылки на сайт:

в соцсетях проекта;

в каталогах, если вы там размещались;

в рекламных кампаниях, которые уже идут;

в настройках отслеживания позиций сайта в аналитике.

Заменить все входящие ссылки на свой сайт вряд ли удастся, поэтому что-то потеряется, а для чего-то достаточно будет корректных редиректов.

После изменения домена стоит провести тщательный аудит сайта, потому что всегда остаются ошибки, которые не заметили на предыдущем этапе.

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