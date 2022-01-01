З яких датчиків та пристроїв має складатися розумний будинок

Технології не стоять на місті і в багатьох в помешканнях вже є системи розумного будинку. Звичайно, ця технологія ще нова, але ми впевнені, що мине років 10 і забудовники встановлюватимуть такі елементи під ключ.





Суть розумного будинку в тому, щоб якнайбільше електроприладів та побутової техніки керувалися з єдиного місця — смартфона або (і) за допомогою голосового керування. Адже як зручно перед тим, як лягти спати, сказати: «Пригаси або вимкни світло, заведи будильник на 8:00».

Але це лише мала частина всієї екосистеми. Повноцінний розумний будинок складається з:

1. Розумної системи опалення та клімату – регулювання підігріву підлоги, електронні регулятори на радіатори опалення, керування кондиціонером. В особливо просунуті будинки використовуються жалюзі та вікна з електрокарнизами, але цей варіант більше підходить для великого будинку.

2. Системи відеоспостереження як усередині будинку, і зовні. Дзвонять у двері? Достатньо взяти в руки смартфон і подивитися, хто турбує. До того ж, камери відеоспостереження здатні надіслати сигнал на смартфон, якщо виявлять рух або шум. Зручно, коли нема нікого вдома.

3. Система сигналізації, яка включає кілька датчиків: диму, протікання і датчик руху. У разі спрацьовування у вашу відсутність систему можна налаштувати так, щоб вона посилала сигнал на пульт охоронного агентства або у вигляді PUSH повідомлень на ваш смартфон.

4. Управління побутовою технікою. Зараз багато техніки, яка підтримує екосистему розумного будинку: чайники, пральні машини, роботи-пилососи, зволожувачі повітря, холодильники. Також є розумні розетки для тієї апаратури, яка не має цифрових функцій.

5. Мультимедіа. Керування телевізором або музичним центром за допомогою голосового керування далеко не нове. Не потрібно шукати потрібний пульт – усім можна керувати зі смартфона або голосом.

6. Управління освітленням у будинку за допомогою розумних люстр, світильників. Необов’язково купувати дорогу люстру, достатньо придбати розумну лампочку чи навіть цоколь!

Як правило, всі пристрої з’єднуються бездротовою мережею Wi-Fi і керуються за допомогою єдиного центру. Залежно від навороченості системи в ролі її «мозку» може виступати спеціальний комп’ютер або навіть звичайна розумна колонка – все залежить від підтримки датчиків та пристроїв. На сьогоднішній день існує більше 13 повноцінних систем розумного будинку, такі як: Google Home, Xiaomi Mi Home, Rubetek, Apple HomeKit та інші.

Які мінуси у системи розумного будинку?

Мабуть, лише один – поки що подібні системи не зможуть вам самостійно приготувати вечерю та сходити до магазину. Вони вміють хіба що запустити пральну машину, закип’ятити чайник і стежити за полицями всередині холодильника. Але, можливо, у майбутньому людину повністю обслуговуватимуть роботи.