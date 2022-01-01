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З яких датчиків та пристроїв має складатися розумний будинок

01.01.2022
2 хв. на прочитання

Технології не стоять на місті і в багатьох в помешканнях вже є системи розумного будинку. Звичайно, ця технологія ще нова, але ми впевнені, що мине років 10 і забудовники встановлюватимуть такі елементи під ключ.


Суть розумного будинку в тому, щоб якнайбільше електроприладів та побутової техніки керувалися з єдиного місця — смартфона або (і) за допомогою голосового керування. Адже як зручно перед тим, як лягти спати, сказати: «Пригаси або вимкни світло, заведи будильник на 8:00».

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Але це лише мала частина всієї екосистеми. Повноцінний розумний будинок складається з:

1. Розумної системи опалення та клімату – регулювання підігріву підлоги, електронні регулятори на радіатори опалення, керування кондиціонером. В особливо просунуті будинки використовуються жалюзі та вікна з електрокарнизами, але цей варіант більше підходить для великого будинку.

2. Системи відеоспостереження як усередині будинку, і зовні. Дзвонять у двері? Достатньо взяти в руки смартфон і подивитися, хто турбує. До того ж, камери відеоспостереження здатні надіслати сигнал на смартфон, якщо виявлять рух або шум. Зручно, коли нема нікого вдома.

3. Система сигналізації, яка включає кілька датчиків: диму, протікання і датчик руху. У разі спрацьовування у вашу відсутність систему можна налаштувати так, щоб вона посилала сигнал на пульт охоронного агентства або у вигляді PUSH повідомлень на ваш смартфон.

4. Управління побутовою технікою. Зараз багато техніки, яка підтримує екосистему розумного будинку: чайники, пральні машини, роботи-пилососи, зволожувачі повітря, холодильники. Також є розумні розетки для тієї апаратури, яка не має цифрових функцій.

Smart TV

5. Мультимедіа. Керування телевізором або музичним центром за допомогою голосового керування далеко не нове. Не потрібно шукати потрібний пульт – усім можна керувати зі смартфона або голосом.

6. Управління освітленням у будинку за допомогою розумних люстр, світильників. Необов’язково купувати дорогу люстру, достатньо придбати розумну лампочку чи навіть цоколь!

Як правило, всі пристрої з’єднуються бездротовою мережею Wi-Fi і керуються за допомогою єдиного центру. Залежно від навороченості системи в ролі її «мозку» може виступати спеціальний комп’ютер або навіть звичайна розумна колонка – все залежить від підтримки датчиків та пристроїв. На сьогоднішній день існує більше 13 повноцінних систем розумного будинку, такі як: Google Home, Xiaomi Mi Home, Rubetek, Apple HomeKit та інші.

Які мінуси у системи розумного будинку?

Мабуть, лише один – поки що подібні системи не зможуть вам самостійно приготувати вечерю та сходити до магазину. Вони вміють хіба що запустити пральну машину, закип’ятити чайник і стежити за полицями всередині холодильника. Але, можливо, у майбутньому людину повністю обслуговуватимуть роботи.

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01.01.2022
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