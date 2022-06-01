Чому в інтернеті так багато реклами та чому її не варто відключати

Чимало наших читачів можуть пригадати ті часи, коли в інтернеті практично не було жодної реклами. Інтернет був якимось порятунком від телевізора — іноді дивишся фільм тривалістю 1,5 години, а в ньому рекламні паузи на 20-25 хвилин.





Коли з’явилася перша реклама в інтернеті, багато користувачів були незадоволені, так, не чіпайте глобальну мережу. Але зараз більша частина користувачів звикла – більше того, завдяки таким оголошенням багато хто знаходить цікаві сайти і роблять вдалі покупки.

Наприклад, ви хотіли купити товар чи послугу, але не купили. Пішли з цього сайту. На інших ресурсах вам можуть показати рекламу з потрібним товаром та навіть запропонувати купити дешевше, ніж у першому магазині. Така технологія називається ремаркетинг .

Є ще ретаргетинг – ви були на сайті, але також не скористалися його послугами. Система це знає і намагатиметься загнати вас назад. Зручно, якщо ви з якихось причин втратили адресу першого магазину.

Рекламні мережі знають ваш приблизний вік, платоспроможність, стать та інтереси.

Сучасна реклама — ціла наука, яка допомагає рухати економіку нашої країни та заробляти власникам ресурсів. Якби не було можливості розміщувати оголошення, то сайтів було б небагато і вони були б не цікавими. Іноді власник цікавого сайту має один спосіб заробити — розмістити банери.

Користь реклами

1️⃣ Реклама допомагає багатьом цікавим ресурсам робити корисний та цікавий контент. З кожного відвідувача проект заробляє дуже невелику суму (від кількох копійок, до кількох гривень), до того ж, все ще залежить від того, як відвідувач буде взаємодіяти з оголошеннями.

2️⃣ Блокатори реклами можуть заблокувати також і якийсь важливий функціонал сайту або програми. До того ж, ви цього навіть не знатимете — ресурс може відображатися криво або ж зникне деякий функціонал.

Блокатори були актуальними в той час, коли власники сайтів використовували нав’язливу рекламу. Ви заходите на сайт, а відкривається відразу кілька спливаючих вікон і попапів, миготить підписка на повідомлення або вміст блокується до тих пір, поки ви не перегляньте оголошення. Але зараз уже немає подібного — пошукові системи намагаються песимізувати ресурси, що містять великі обсяги агресивного маркетингу.

Звідси висновок відключати немає сенсу. А деякі хитрі веб-майстри відстежують чи з’явився банер. Якщо ні, то можуть унеможливити частину будь-якого функціоналу.