Телефон із двома SIM-картами сідає вдвічі швидше: міф чи правда?

Колись давно виробники зневажливо ставилися до двох слотів SIM-карт, використовуючи їх тільки в бюджетних гаджетах. Але часи змінюються, і тепер більшість сучасних флагманів підтримують дві SIM-карти, а знайти телефон з однією сімкою стало якщо і не подвигом, то вже досить складним завданням.





Зручність таких гаджетів не викликає сумніву, але як щодо їхнього енергоспоживання? В інтернеті часто зустрічається думка, що смартфони з двома сімками витрачають вдвічі більше енергії. Так це чи ні? Давайте розумітися.

Які технології Dual SIM існують?

Коли виробники не розуміли потреб користувачів у двох окремих SIM-картах, людям доводилося самостійно дбати про себе, використовуючи різноманітні адаптери та програмовані SIM-картки. Але ті часи швидко минули, і на світ з’явилася технологія Dual SIM Single Standby (DSSS). Її головним недоліком була необхідність вручну перемикатися на потрібну SIM-карту, тому особливо популярною ця технологія не стала. Фактично, виробники встигли випустити лише кілька смартфонів із DSSS, після чого про неї остаточно забули.

У наш час поширення набули технології Dual SIM Dual Active (DSDA) та Dual SIM Dual Standby (DSDS). Перша з них передбачає використання окремого радіомодуля для кожної сімки, завдяки чому вони можуть працювати одночасно – ви зможете додзвонитися до людини з DSDA за одним номером, навіть якщо він розмовляє іншим.

У випадку з технологією DSDS у смартфон встановлюється лише один радіомодуль, а сімки можуть працювати одночасно тільки в режимі очікування. Іншими словами, друга SIM-картка буде недоступна, якщо людина розмовляє по першому номеру.

Чи справді телефон із двома SIM-картами сідає швидше?

Звичайно, телефон з двома SIM-картами не сідатиме удвічі швидше за свого односімкового побратима. Хоча б через те, що левову частку енергії акумулятора будь-якого сучасного смартфона споживають його екран і програми, що найчастіше використовуються. І на цьому фоні енергія, що витрачається для роботи в мережі стільникового зв’язку, буквально втрачається. Хоча так і не завжди.

Найінтенсивніше радіомодуль телефону працює при підключенні до вежі стільникового зв’язку та перемиканні між ними, а значить і енергії витрачає більше. Тому, якщо ви цілий день проведете вдома або в офісі, де рівень сигналу досить хороший, ви просто не помітите особливої ​​витрати батареї на роботу сімок. При активному переміщенні містом витрата зросте з допомогою необхідності перемикання між вежами стільникового зв’язку. Максимальною вона стане, якщо ви знаходитесь в місці, де рівень сигналу вкрай невисокий.

І саме тут настав час згадати про технології DSDS і DSDA, принцип роботи яких ми описали трохи вище. Телефон із двома незалежними радіомодулями (DSDA) та двома SIM-картами справді витрачатиме вдвічі більше енергії на підтримку роботи у двох мережах стільникового зв’язку, ніж гаджет з однією сімкою. Але ж ми пам’ятаємо, що більшість запасеної акумулятором енергії йде на інші функції смартфона – серфінг в інтернеті, перегляд відео, ігри і т.д. Тому на їх фоні ці витрати виявляться не такими істотними.

Щодо технології DSDS, то вона набагато енергоефективніша за DSDA за рахунок використання тільки одного радіомодуля, нехай і вимушеного працювати в більш інтенсивному режимі через необхідність шукати сигнал двох операторів. Ця витрата практично непомітна, коли ви знаходитесь в одному місці, але вона зростає під час поїздок містом, а тим більше в міжміських поїздках.

Власне, навіть технологія DSDS набула найбільшого поширення в сучасних телефонах, тоді як гаджети з DSDA в наш час зустрічаються вкрай рідко.

Висновки

Телефон з двома SIM-картами в жодному разі не сідатиме в 2 рази швидше односімочного гаджета з тієї простої причини, що основний заряд його акумулятора витрачається на підтримку інших функцій – роботи екрану, процесора та графіки. На тлі їх енергоспоживання радіомодуля виглядає незначним.

Звичайно, при низькому рівні сигналу мережі або активному переміщенні користувача витрата енергії на підтримку роботи двох SIM-карток йде у помітний відрив у порівнянні з телефонами з однією сімкою. Але навіть у цьому випадку вона не може зрівнятися з іншими споживачами енергії пристрою.