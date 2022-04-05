Названо небезпеки публічного Wi-Fi, про які не всі знають

Мобільний інтернет у великих містах працює досить добре, але при зручній нагоді люди користуються відкритими Wi-Fi точками, наприклад, у кафе та будь-якому іншому громадському місці.





По Wi-Fi буде і швидкість вища і трафік не потрібно витрачати. Але мало хто знає, що не завжди використання чужої мережі буде безпечним. Поговоримо про три небезпеки, які можуть чекати на вас при використанні публічного Wi-Fi.

Фішинг

Бувають ситуації, коли зловмисники зламують комерційні роутери та MESH системи задля досягнення своїх цілей. Ви підключилися до мережі, відкрили потрібний вам сайт, ввели логін та пароль. А далі? А далі нічого – на вихідний сайт ви вже не потрапляєте, а у вас у браузері відкрився фальшивий сайт, який зовні нічим не відрізнятиметься від шуканого.

Такий метод називається заміною DNS — URL-адреса сайту зберігається, але зловмисник скопіював дизайн і таким чином дізнається ваші паролі. Ви думали, що ввели свій логін та пароль на цьому сайті, а він виявився фальшивим. Захиститись досить просто. Як правило, хакери підробляють лише головну сторінку та форму авторизації. Перед тим як увійти на сайт перевірте, чи працюють інші сторінки та функціонал сайту. Але цей спосіб лише непрямий і не врятує від повного проксіювання сайту. Звідси висновок: краще не авторизуватись на важливих сайтах через сумнівні мережі.

Перехоплення даних

Переважна більшість сайтів та програм працюють через безпечне з’єднання за допомогою сертифіката SSL. Але якщо ви відвідуєте сайт без сертифіката (в адресному рядку, зазвичай, є повідомлення у вигляді перекресленого замочка), то будь-які дані, які ви вводите, теоретично, можуть бути перехоплені всередині мережі Wi-Fi.

Але і тут не варто втрачати пильність – не всі сайти та програми можуть використовувати високий рівень шифрування. Не рідкісні випадки, коли захищений трафік може бути перехоплений.

Зламування пристрою через Wi-Fi мережу

Відразу хочу заспокоїти – якщо у вас сучасний смартфон або ноутбук з Windows 10 (11), і використовуєте рекомендовані параметри безпеки, то турбуватися нема про що. А ось якщо ви використовуєте морально застарілі аксесуари, то варіант злому вашого пристрою через громадський Wi-Fi можливий. Адже підключаючись до будь-якої мережі, операційна система відправляє та приймає найрізноманітніші дані.

Якщо у програмному забезпеченні є вразливість, яка відома хакеру, то пристрій може бути заражений. А далі все залежить від того, що так званий “мережевий хробак” може зробити з вашим гаджетом. Від крадіжки конфіденційних даних до використання пристрою для своїх цілей.

Вищезгадані небезпеки рідкісні, але в той же час мають місце. Особливу небезпеку може становити те, що після підключення до Wi-Fi відкривається вікно браузера і вам пропонують завантажити та встановити будь-яку програму. Давши їй всі дозволи, вона може робити на вашому пристрої практично все, що завгодно.

А ось ситуація, коли ви прийшли до свого улюбленого торгового центру, вибрали Wi-Fi мережу зі звичною назвою, а підключилися… До іншої мережі, яку створив якийсь хитрун з мобільним роутером у рюкзаку. Така мережа вважається особливо небезпечною для підключення.

Як захиститись?

Не підключайтеся до сумнівних мереж Wi-Fi. Уточніть у адміністрації закладу точне ім’я Wi-Fi мережі та перевірте, чи немає у списку мережі зі схожим ім’ям. Якщо є хоч якісь сумніви, не робіть нічого, що пов’язано з грошима та переказами. Використовуйте хороший платний VPN. Він захищає від небезпечного Wi-Fi. Вимкніть автоматичний пошук та підключення до вільних точок Wi-Fi. Користуйтеся сучасними операційними системами, програмним забезпеченням та стежте за оновленнями.

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