5 причин змінити провайдера інтернету в сучасних умовах

Зараз у багатоквартирних будинках може бути кілька провайдерів. Так, інфраструктура, найімовірніше, вся однакова, вони її використовують замість, але ось якість і тарифні плани можуть бути різними. У цій статті ми розповімо про 5 причин для того, щоб розірвати договір з поточним постачальником послуг і укласти з іншим.

Висока вартість доступу в інтернет

Будь-який провайдер піднімає ціни – фіксованих тарифів, як це може бути в рідкісних випадках із мобільним зв’язком, тут уже не буде. І добре, якщо вартість відрізняється від конкурента на умовні 50 гривень. Але ось у мене вартість різниться на цілих 200, і я твердо вирішив наступного місяця поміняти свого провайдера.

До речі, для нових клієнтів провайдери так взагалі можуть зробити акцію – наприклад 100 гривень місяць. Тариф зафіксовано на рік! Але спеціальні тарифи для нових клієнтів можуть бути тимчасовими і діяти тільки протягом певного періоду (наприклад, на перші 3-6 місяців).

Швидкість не відповідає тарифному плану

Дуже часто користувачі змінюють провайдера через невідповідність швидкості тарифного плану. Але тут важливо розуміти, що провайдер може гарантувати умовні 100 мегабіт тільки до своєї інфраструктури. А сам інтернет величезний, і якщо кінцевий сервер, наприклад, розташований у США, то швидкість до нього може бути зовсім у пару мегабіт.

Також багато користувачів часом вважають, що гальмує інтернет, а насправді проблема в Wi-Fi роутері або комп’ютері – перед тим як приймати таке рішення, потрібно виключити проблеми зі своїм обладнанням. Можна також залишити поточному провайдеру заявку на перевірку якості зв’язку.

Тривала відсутність доступу в мережу

У будь-якого інтернет-провайдера можуть бути проблеми зі зв’язком. Сама структура надання доступу в мережу досить складна і може складатися з десятків маршрутизаторів та інших пристроїв, які знаходяться в кожному будинку. Вийде з ладу один – і інтернету може не бути в кількох будинках. Нерідко причиною вимкнення інтернету стає пошкодження кабелів або обладнання на стороні провайдера, що може зачепити кількох абонентів одразу.

У разі, якщо у вашого провайдера доступ у мережу часто зникає на тривалий час, а служба підтримки не може назвати терміни, то від такого провайдера потрібно йти. Свого часу я пішов від одного провайдера – стабільно раз на місяць у ніч на понеділок був відсутній доступ до мережі. Також «лежали» і телефони call-центру. Без жодних попереджень просто вимикався доступ у мережу.

Постійні «лаги» і втрати пакетів

Інтернет буває різним, і якщо провайдер не забезпечує стабільне підключення, то від такого постачальника послуг потрібно йти. Знову ж таки, тут можна перечитати другий пункт цієї статті. Головне – виключити проблеми зі своїм пристроєм, а також із віддаленими серверами (сайтами). Втрати пакетів і «лаги» можуть також бути пов’язані з перевантаженням каналів зв’язку у провайдера в години пік, цим часто грішать оператори мобільного інтернету.

Якщо швидкість інтернету часто падає, браузер не може знайти DNS потрібного сайту й ідуть втрати пакетів, наприклад, в іграх або стримах – міняємо провайдера. Я б зробив так: підключив ПК безпосередньо, минаючи роутер, і перевірив якість з’єднання як на швидкість, так і на стабільність конекту.

Погана техпідтримка

Багато хто скаржиться на одного відомого провайдера, тому що, наприклад, у разі проблем майстра потрібно чекати кілька днів. Якщо вашому провайдеру складно додзвонитися, він не дає вам дані про профілактичні роботи та аварії, то бажано придивитися до іншого постачальника послуг.

Ось мій поточний провайдер хоч і дорогий, але дуже просунутий. Наприклад, у мене коти перегризли кабель Ethernet якось, і я довго не міг зрозуміти, що взагалі сталося. Зателефонував у підтримку, і вони мені сказали точну відстань у метрах, де дріт був пошкоджений. Також у разі проблем зі з’єднанням мені достатньо зателефонувати на номер, натиснути клавішу 2 і почути відповідь робота: «Бачу, у вас проблеми з доступом до мережі. Пробую полагодити». У 99% випадках це допомагає відновити доступ до мережі.

Є ще один нюанс. Вимкнення електрики. У моєму будинку 4 провайдери, але 2 провайдери під час вимкнення електрики навіть на кілька хвилин відновлюються до півгодини.

Перш ніж змінювати провайдера, опитайте сусідів – яким постачальником користуються вони, скільки платять і чи задоволені якістю. Можна також почитати відгуки, але якщо це федеральний провайдер, то якість відгуків залежить від регіону.