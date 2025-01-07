Приховані можливості ПК та ноутбука: для чого потрібні кнопки F1-F12

F-клавіші, або функціональні кнопки, можуть значно спростити роботу на комп’ютері. Однак їхня головна перевага – їхній же недолік. Клавішами користуються нечасто якраз через їхню багатофункціональність. На відміну від «гарячих клавіш», багато хто з них може працювати по-різному залежно від того, яка програма або вкладка відкрита. Ми підготували список найбільш популярних і корисних функцій F-кнопок для Windows.

F-клавіші на ноутбуках і кнопка Fn

Клавіатури ноутбуків компактніші, ніж комп’ютерні, тому клавішам F1-F12 доводиться нести додаткове навантаження – за їхньою допомогою регулюється звук, яскравість екрана, вмикається Wi-Fi, Bluetooth та інші функції.

Тому на ноутбуках додано кнопку Fn. Одноразове натискання на цю клавішу, як правило, переводить клавіатуру в «стандартний» режим, а дворазове – в «ноутбучний». Хоча іноді режими змінюються не натисканням, а утримуванням клавіші Fn.

Кнопка F1

Майже у всіх програмах натискання клавіші F1 відкриває вікно інформаційної довідки цієї програми.

Натискання Ctrl+F1 у Windows відкриває або закриває панель завдань поточної папки.

Поєднання клавіш Windows+F1 відкриває центр довідки та підтримки Windows незалежно від того, яка програма у вас активно в даний момент.

Кнопка F2

Windows дозволяє перейменувати виділений ярлик, файл або папку.

У Excel відкриває активну комірку для редагування.

У Word комбінація клавіш Ctrl+F2 відкриває вікно попереднього перегляду друку.

Кнопка F3

Windows відкриває вікно пошуку по сторінці.

У режимі командного рядка Windows кнопка F3 дозволяє повторювати останню виконану команду.

Кнопка F4

У провіднику Windows F4 перемістить курсор до адресного рядка.

У Word версії старше 2000 натискання F4 дозволяє повторити останню дію.

Поєднання клавіш Alt+F4 закриває активне вікно програми, а на робочому столі виводить запрошення до вимкнення або перезавантаження комп’ютера.

У більшості браузерів натискання Ctrl+F4 закриває поточну вкладку.

Кнопка F5

У браузерах F5 оновлює поточну сторінку.

У папках Windows F5 оновлюється список вмісту папки.

Натискання Ctrl+F5 у браузері призведе до скидання (очищення) кешу сторінки та її повного оновлення.

У PowerPoint натискання F5 запустить показ слайд-шоу.

У Word натискання F5 відкриє вікно «Знайти та замінити».

Кнопка F6

Натискання F6 переміщує курсор до адресного рядка в більшості браузерів.

PowerPoint F6 виконує рух до наступної області.

Кнопка F7

У програмах MS Office використовується для перевірки орфографії та правопису.

У Word поєднання клавіш Shift+F7 запускає перевірку тезаурусу виділеного слова.

У браузерах вмикається режим активного курсору.

Кнопка F8

Перемикає зображення на зовнішній монітор.

Word розширює вибір. Наприклад, якщо виділено слово, розмір виділення збільшується до одного речення.

У Word Shift+F8 зменшує виділення. Наприклад, якщо виділено абзац, розмір виділення зменшується до однієї пропозиції.

Кнопка F9

Клавіша F9 дозволяє оновити вікно документа Word.

F9+Ctrl Word вставляє в документ пару фігурних дужок.

Кнопка F10

Windows активує керування відкритими програмами за допомогою клавіатури (без миші).

Shift+F10 працює так само, як натискання правої кнопки миші.

Кнопка F11

Вхід і вихід з повноекранного перегляду в браузерах.

Ctrl+F11 – відкриває приховані параметри відновлення.

Кнопка F12