Приховані можливості ПК та ноутбука: для чого потрібні кнопки F1-F12
F-клавіші, або функціональні кнопки, можуть значно спростити роботу на комп’ютері. Однак їхня головна перевага – їхній же недолік. Клавішами користуються нечасто якраз через їхню багатофункціональність. На відміну від «гарячих клавіш», багато хто з них може працювати по-різному залежно від того, яка програма або вкладка відкрита. Ми підготували список найбільш популярних і корисних функцій F-кнопок для Windows.
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F-клавіші на ноутбуках і кнопка Fn
Клавіатури ноутбуків компактніші, ніж комп’ютерні, тому клавішам F1-F12 доводиться нести додаткове навантаження – за їхньою допомогою регулюється звук, яскравість екрана, вмикається Wi-Fi, Bluetooth та інші функції.
Тому на ноутбуках додано кнопку Fn. Одноразове натискання на цю клавішу, як правило, переводить клавіатуру в «стандартний» режим, а дворазове – в «ноутбучний». Хоча іноді режими змінюються не натисканням, а утримуванням клавіші Fn.
Кнопка F1
- Майже у всіх програмах натискання клавіші F1 відкриває вікно інформаційної довідки цієї програми.
- Натискання Ctrl+F1 у Windows відкриває або закриває панель завдань поточної папки.
- Поєднання клавіш Windows+F1 відкриває центр довідки та підтримки Windows незалежно від того, яка програма у вас активно в даний момент.
Кнопка F2
- Windows дозволяє перейменувати виділений ярлик, файл або папку.
- У Excel відкриває активну комірку для редагування.
- У Word комбінація клавіш Ctrl+F2 відкриває вікно попереднього перегляду друку.
Кнопка F3
- Windows відкриває вікно пошуку по сторінці.
- У режимі командного рядка Windows кнопка F3 дозволяє повторювати останню виконану команду.
Кнопка F4
- У провіднику Windows F4 перемістить курсор до адресного рядка.
- У Word версії старше 2000 натискання F4 дозволяє повторити останню дію.
- Поєднання клавіш Alt+F4 закриває активне вікно програми, а на робочому столі виводить запрошення до вимкнення або перезавантаження комп’ютера.
- У більшості браузерів натискання Ctrl+F4 закриває поточну вкладку.
Кнопка F5
- У браузерах F5 оновлює поточну сторінку.
- У папках Windows F5 оновлюється список вмісту папки.
- Натискання Ctrl+F5 у браузері призведе до скидання (очищення) кешу сторінки та її повного оновлення.
- У PowerPoint натискання F5 запустить показ слайд-шоу.
- У Word натискання F5 відкриє вікно «Знайти та замінити».
Кнопка F6
- Натискання F6 переміщує курсор до адресного рядка в більшості браузерів.
- PowerPoint F6 виконує рух до наступної області.
Кнопка F7
- У програмах MS Office використовується для перевірки орфографії та правопису.
- У Word поєднання клавіш Shift+F7 запускає перевірку тезаурусу виділеного слова.
- У браузерах вмикається режим активного курсору.
Кнопка F8
- Перемикає зображення на зовнішній монітор.
- Word розширює вибір. Наприклад, якщо виділено слово, розмір виділення збільшується до одного речення.
- У Word Shift+F8 зменшує виділення. Наприклад, якщо виділено абзац, розмір виділення зменшується до однієї пропозиції.
Кнопка F9
- Клавіша F9 дозволяє оновити вікно документа Word.
- F9+Ctrl Word вставляє в документ пару фігурних дужок.
Кнопка F10
- Windows активує керування відкритими програмами за допомогою клавіатури (без миші).
- Shift+F10 працює так само, як натискання правої кнопки миші.
Кнопка F11
- Вхід і вихід з повноекранного перегляду в браузерах.
- Ctrl+F11 – відкриває приховані параметри відновлення.
Кнопка F12
- У текстовому редакторі Word відкриває вікно “Зберегти”.
- Ctrl+F12 у Word відкриває вікно відкриття документа.
- Shift+F12 у Word відкриває вікно «Зберегти як…».
- Ctrl+Shift+F12 у Word відкриває вікно «Друк».
- У браузерах відкриває інструменти розробника.
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