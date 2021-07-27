Оператори назвали причини, через які у людей списуються гроші з мобільних рахунків

Користувачі в мережі постійно скаржаться на те, що з їх мобільних рахунків пропадають гроші, в крадіжці вони звинувачують операторів. Але самі стільникові компанії заявляють, що насправді винні в цьому клієнти, які замовляють послуги наосліп, не розбираючись в їх умовах. Хто ж правий у цій ситуації?





Детальніше про ситуацію, що склалася

Варто зауважити, що проблема спостерігається вже давно, проте її рішення ніяк не зрушиться з мертвої точки. Питання актуальне, тому що тільки з 2016 по 2020 рік користувачі відправили понад 1800 заявок на розгляд питань про порушення їхніх прав мобільними операторами в Національну комісію з держрегулювання. Звернень було так багато, що уряд почав вирішувати питання більш детально, створивши законопроект про регулювання телекомунікаційних послуг ще в 2019 році. З тих пір розгляд документа постійно відкладається, причому видно, що проект був засунутий на далекі полиці, тому тепер їм займається тільки комітет з питань цифрової трансформації.

Користувачі незадоволені таким поворотом подій і вважають, що мобільні оператори впливають на процес і не дають документу дорогу. При цьому самі представники стільникових компаній заявляють, що ніяких прихованих програм з викрадення грошей людей у них немає і не може бути. Фірми свято впевнені, що в більшості своїй люди самі підписуються на платні послуги, а потім забувають про їх існування до тих пір, поки не з’явиться необхідність платити за рахунками. Користувачі заявляють, що компанії спеціально приховують свої пропозиції, щоб недосвідчена або неуважна людина випадково підписувалася б на послуги, не підозрюючи про це.

Як би там не було, експерти виділили три причини, через які гроші зникають з рахунків:

замовлення одноразової послуги, яка потім автоматично продовжується за додаткову плату;

активація послуги з реклами через випадковий клік;

не з’ясовані фактори, коли гроші списуються з рахунку без видимих причин.

Тому користувачам варто бути уважними при замовленні будь-яких мобільних опцій, а також чекати рішення уряду щодо законопроекту про скасування прихованих послуг операторів.