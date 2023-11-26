Всі на вихід: Китайці масово видаляють свої соціальні мережі

За даними зарубіжних ЗМІ, великі блогери і звичайні користувачі мережі з Китаю видаляють свої сторінки в соцмережах. Причина – популярні китайські платформи, включно з WeChat і Weibo, зобов’язали людей вказувати своє справжнє ім’я.

Тепер, якщо у людини понад 1 млн підписників, вона не може використовувати псевдонім. Обов’язково потрібно вказувати тільки своє ім’я, інакше сторінку користувача можуть закрити. Нововведення спричинило масову втечу блогерів із соцмереж.

Опитані ЗМІ експерти вважають, що вимушене розкриття свого справжнього імені до хорошого не приведе. Нове правило соцмереж сприймається як порушення недоторканності приватного життя, а також така анти-анонімність може спричинити хвилю сталкінгу та доксингу (небажаного переслідування та пошуку інформації про людину).

Платформи вже покинули: популярна в Китаї письменниця Tu Pao Ding, научпоп-блогерка Ming Yu Zhui Ran, репер Kindergarten Killer. Дехто піддається і змінює псевдоніми на імена.

Блогери, які виступили проти нововведення, вважають, що китайські соцмережі роблять усе, щоб посилити стеження і придушити інакомислення в інтернеті.

За непідтвердженою інформацією, за ініціативу прибрати анонімність із соцмереж виступає Адміністрації кіберпростору Китаю. Нібито вона змусила соцмережі піти на крок, який в інших країнах розцінюється як потенційна загроза свободі в інтернеті.