iOS 18.3 вийшла у світ: що пропонує нове ПЗ

Компанія Apple випустила фінальний білд операційної системи iOS 18.3 для всіх підтримуваних моделей iPhone. У новій версії прошивки компанія розширила набір інтелектуальних функцій Apple Intelligence і внесла зміни в інтерфейс деяких штатних додатків, а також виправила відомі помилки.

Список найбільш помітних змін:

Калькулятор в iOS 18.3 тепер підтримує повторні операції при натисканні знака рівності.

Утримування кнопки управління камерою на iPhone 16 запускає функції Auto Exposure і Auto Focus Lock.

Зведення повідомлень Notification Summaries тепер відображаються з форматуванням курсивом, щоб їх можна було відрізнити від інших повідомлень. Крім того, функція не працює для додатків News і Entertainment.

У «Швидких командах» з’явилися підказки щодо використання ШІ-функцій.

Функція Visual Intelligence запускається за допомогою кнопки управління камерою на смартфонах серії iPhone 16. Тепер інструмент вміє визначати назви рослин і тварин у реальному часі.

Крім того, в iOS 18.3 було виправлено 20 помилок, зокрема пов’язаних із можливістю несанкціонованого доступу сторонніх осіб до конфіденційних даних.

Щоб встановити iOS 18.3 на сумісний пристрій, необхідно перейти в «Налаштування», потім у вкладку «Основні» і вибрати пункт «Оновлення ПЗ».