У WhatsApp з’явилася нова функція, про яку давно просили коритсувачі

Користувачі месенджера WhatsApp тепер зможуть надсилати фотографії у високій якості. Про це повідомляє The Verge.

Наголошується, що нововведення не працює за умовчанням. Щоб надіслати фото в HD-якості, користувачеві потрібно перед відправкою в редакторі натиснути на нову кнопку HD у верхньому меню. Фотографію буде надіслано з мінімальним стиском, але не без нього — повністю без стиску відправити фото поки що неможливо. У чаті поряд з фотографіями з’явиться значок HD, який свідчить про високу якість зображення.

Стандартна роздільна здатність фотографій при відправці в WhatsApp становить 1600×1052 пікселя, а HD-якість дозволить досягти розширення до 4096×2692 пікселів. Однак одержувачі таких фотографій зможуть вибрати, чи завантажувати їх у повній або зменшеній роздільній здатності для економії трафіку.

Функція HD-якості поступово поширюватиметься для всіх користувачів WhatsApp найближчим часом. Після цього розробники планують додати до месенджера функцію відправки відео у високій роздільній здатності.