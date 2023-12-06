YouTube буде працювати в Росії повільніше в 2024 році

Росіяни з кінця 2022 року могли помітити сповільнену роботу YouTube – ролики завантажувалися повільніше, а обкладинки для відео могли і зовсім не відображатися. Причина одна – після введення санкцій Google втратила право постачати серверне обладнання в Росію. Тим часом користувацький трафік тільки зростає.

За рік нині діючі сервери Google в Росії застаріли і частково вийшли з ладу (до санкцій працювало 700 серверів, зараз – 450). Експерти з компанії “ВимпелКом” (власник “Білайну”) очікують, що через деградацію серверів у Росії може постраждати швидкість YouTube.

Уповільнення буде відчуватися вже на початку 2024 року. Спочатку його відчують жителі регіонів – там інтернет повільніший апріорі. Трохи пізніше з повільним завантаженням відео зіткнуться жителі Москви і Санкт-Петербурга.

Найпомітніше швидкість завантаження знизиться під час перегляду коротких вертикальних роликів YouTube Shorts, оскільки для роботи цього розділу швидкість інтернету критична. Також можуть виникнути проблеми з прямими ефірами, 4K- і FullHD-роликами. Обкладинки відео, найімовірніше, за такого сценарію завантажуватися взагалі не будуть.