Названо функції GPS в смартфоні, про які багато хто не знає

Які цікаві та корисні функції може виконувати GPS? Як ще його можна використовувати?





Для більшості користувачів GPS – це спосіб відстеження свого розташування на карті. Однак у цієї системи є й інші корисні застосування.

Батьківський контроль

Це одне з найпопулярніших зараз застосувань GPS. Функція “Батьківський контроль” дозволяє відстежувати місце розташування телефону дитини і відправляти дані на мобільний пристрій батька. Це корисна функція не тільки для власного заспокоєння, а й для пошуку дитини, якщо вона загубиться або вчасно не повернеться додому.

Скористатися функцією “Батьківський контроль” можна за допомогою відповідних додатків з Google Play – їх дуже багато, тому орієнтуйтеся на відгуки.

“Розумний” безшумний режим

Ще одне корисне застосування GPS – автоматичне включення або виключення беззвучного режиму в залежності від місця розташування користувача. Працює ця функція також через додатки, наприклад, “Llama – Location Profiles”. У ньому можна встановити координати, наприклад, своєї роботи. Як тільки телефон з’явиться в цій області, на ньому буде автоматично включений / виключений безшумний режим.

Дізнатися, де втрачений телефон

Якщо користувач втратив телефон, за допомогою GPS його можна відстежити. Допоможуть в цьому додатки “Wheres My Droid” або “Android Lost”. За допомогою них можна віддалено стежити за своїм пристроєм. Якщо відправити SMS з секретним кодом з іншого телефону (знайомого або члена сім’ї), можна навіть отримати точні координати втраченого гаджета.