Розкриті найбільш популярні схеми обману українців на OLX

Через збільшення кількості покупок онлайн та загалом проведеного часу в мережі, жертв шахрайства в Інтернеті стає більше. За результатами опитування OLX та НБУ кожен другий українець зустрічається особисто з онлайн шахрайством при покупці товарів.

Які саме шахрайські схеми найчастіше використовують зловмисники та як від них можна себе захистити розповідають експерти з OLX Україна.

Найбільш розповсюдженими схемами шахрайства онлайн на які натрапляють українці є: фішинг, вимога скинути передоплату (після отримання якої зловмисник не відправляє товар або не надає послугу й зникає) та отримання товару неналежної якості. Нижче розглянемо детальніше кожну зі схем й те, як можна себе перестрахувати, щоб на них не потрапити.

Видом шахрайства на який найчастіше українці натрапляють – є фішинг. У випадку цього типу шахрайства зловмисник намагається обманом дістати в користувача конфіденційну інформацію, таку як паролі, дані банківських карток та ін. Фішинг може мати різні форми: підробки електронних листів, отримання фейкових дзвінків або повідомлень від зловмисників від імені банків, страхових компаній або інших установ. Проте однією з найбільш поширених форм є підробка вебсайтів популярних майданчиків чи сервісів, де користувачам пропонується ввести свої дані, після чого їх отримують шахраї та використовують у злочинних цілях.

Наступний вид шахрайства на який часто потрапляють користувачі – вимога передоплати. Зловмисники намагаються обманом отримати гроші потенційної жертви, заздалегідь вимагаючи сплатити певну суму коштів перед тим, як нададуть якісь послуги чи доставлять товар.

Часто шахраї, щоб отримати кошти жертви, надають підроблений, низькоякісний або непридатні для використання товари чи послуги. Це може стосуватися електроніки, одягу, медичних продуктів або Бадів, послуг з ремонту, репетиторства та багато іншого.

Як захистити себе від шахрайства онлайн:

Перше і головне – не розголошуйте конфіденційну інформацію: паролі, логіни, номери та коди кредитних карток або інші особисті дані на запит незнайомців або через ненадійні канали комунікації.

Не відповідайте на підозрілі електронні листи або повідомлення від незнайомих людей та ні в якому разі не завантажуйте із них вкладення чи будь-які файли.

Старайтесь здійснювати покупки лише на відомих та довірених вебсайтах. Якщо не вважаєте джерело надійним, уникайте передоплати та проявляйте обережність під час фінансових транзакцій.

Перед тим, як здійснити покупку дізнайтесь якомога більше інформації про продавця або компанію, прочитайте відгуки. Також важливо перед покупкою ознайомитись із політикою компанії чи продавця, щодо гарантій та повернення товару.

Уникайте занадто вигідних пропозицій або товарів із цінами значно нижче за ринкові – шанс, що за ними криється зловмисник або ви отримаєте товар неналежної якості зростають.