Науковці припустили, якими будуть відомі сузір’я через 100 000 років

Ні для кого не секрет, що все в нашому всесвіту рухається, в тому числі і зірки, при цьому їх рух відносно одна одній є хаотичними і ті зірки, що ми бачимо вночі в небі не виняток.





За час життя середньостатистичної людини (70-80 років) зміни в положенні зірки будуть мало помітні, бо незважаючи на те, що зірки мають досить велику швидкість (близько 50 км / c) наше око на такій відстані не може встежити за зміною положення зірки. Винятком є ​​лише пара зірок, з аномально великими швидкостями, чий рух по небу стає помітним за кілька років спостережень.

Чому сузір’я деформуються?

Хоч ми і бачимо зірки будь-якого сузір’я як в одній площині, насправді вони знаходяться на різних і дуже великих відстанях від Землі, а їх відносно однакова яскравість пояснюється тим, що більш далекі зірки виявляються яскравішими, ніж ті, що ближче.

Зміна положення зірок, які ближче до нас будуть більш помітні. Цей ефект пояснюється просто: припустимо, ми знаходимося в місці зазначеному синьою крапкою на малюнку вище і бачимо людину, на відстані 50 метрів. Вона проходить 100 метрів, як показано на малюнку. Тепер візьмемо літак на відстані 1 км, щоб він візуально потрапив в ту ж точку, що і людина, літак повинен пролетіти 2 км. В такому випадку кут, який описує людина і літак буде рівний.

Аналогічно відстань від зірки Вега із сузір’я Ліри до нашого Сонця становить 25 св. років в той час як всі інші зірки цього сузір’я знаходяться на відстані близько 600-800 св. років, тому через значний проміжок часу зміна положення Веги буде більш помітно, ніж у інших зірок і сузір’я деформується.

Якими сузір’я будуть в майбутньому?

На зображенні нижче показано, як відомі сузір’я змінилися починаючи з 50 000 років до нашої ери і до наших днів, а також як вони будуть змінюватися в майбутні 100 000 років.

Точно також будуть деформуватися й інші сузір’я. Поспостерігати за цим процесом одній людині навряд чи вдасться, адже зірки будуть досить помітно зміщуватися протягом декількох століть, але передаючи дані наших спостережень нащадкам, ми можемо надати їм можливість порівняти їх сузір’я з тими, які бачили ми. Зрештою, через пару мільйонів років небо зміниться до невпізнання, і наші нащадки будуть об’єднувати зірки вже в зовсім інші сузір’я.