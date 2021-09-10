Українців попередили про 4 магнітні бурі: сильна вже найближчими днями

Магнітні бурі у вересні будуть досить сильними, метеозалежним слід знати, коли чекати удару стихії. У перший місяць осені Землю накриють чотири хвилі спалахів. Це випливає з даних Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.





Магнітні бурі у вересні 2021 – прогноз

У вересні очікуються дві найбільш сильні магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї людей. Один спалах станеться на початку вересня, а другий – в кінці місяця.

11 і 12 вересня очікуються магнітні бурі середньої тяжкості. Ці дні припадають на вихідні, тому пережити їх буде значно легше. Пік припаде на ранок неділі 12 вересня. Тому необхідно в цей день добре виспатися і, по можливості, більше відпочивати.

У цей день можливі сильні головні болі, нудота, неуважність уваги, психологічні розлади, проблеми зі сном, дратівливість або, навпаки, апатія.

21 вересня очікуються найсильніші магнітні бурі (4-5 балів). До них метеозалежним людям необхідно буде підготуватися заздалегідь. Запастися лікарськими препаратами, більше відпочивати, не нервувати і, по можливості, залишатися вдома. У ці дні підвищується ризик виникнення інфарктів і інсультів.

Як пережити магнітні бурі у вересні

Геомагнітні коливання впливають на біоритми людини, центральну нервову систему і сердерно-судинний ритм. Магнітні бурі у вересні можуть викликати значне погіршення самопочуття, скачки тиску, проблеми з серцем, безсоння і дратівливість.

У ці дні люди можуть відчувати:

слабкість і занепад сил;

перепади настрою;

можуть виникнути проблеми зі сном.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур