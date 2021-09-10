Українців попередили про 4 магнітні бурі: сильна вже найближчими днями
Магнітні бурі у вересні будуть досить сильними, метеозалежним слід знати, коли чекати удару стихії. У перший місяць осені Землю накриють чотири хвилі спалахів. Це випливає з даних Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.
Магнітні бурі у вересні 2021 – прогноз
У вересні очікуються дві найбільш сильні магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї людей. Один спалах станеться на початку вересня, а другий – в кінці місяця.
11 і 12 вересня очікуються магнітні бурі середньої тяжкості. Ці дні припадають на вихідні, тому пережити їх буде значно легше. Пік припаде на ранок неділі 12 вересня. Тому необхідно в цей день добре виспатися і, по можливості, більше відпочивати.
У цей день можливі сильні головні болі, нудота, неуважність уваги, психологічні розлади, проблеми зі сном, дратівливість або, навпаки, апатія.
21 вересня очікуються найсильніші магнітні бурі (4-5 балів). До них метеозалежним людям необхідно буде підготуватися заздалегідь. Запастися лікарськими препаратами, більше відпочивати, не нервувати і, по можливості, залишатися вдома. У ці дні підвищується ризик виникнення інфарктів і інсультів.
Як пережити магнітні бурі у вересні
Геомагнітні коливання впливають на біоритми людини, центральну нервову систему і сердерно-судинний ритм. Магнітні бурі у вересні можуть викликати значне погіршення самопочуття, скачки тиску, проблеми з серцем, безсоння і дратівливість.
У ці дні люди можуть відчувати:
- слабкість і занепад сил;
- перепади настрою;
- можуть виникнути проблеми зі сном.
Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур
- У дні, коли геомагнітні спалахи найбільш інтенсивні, слід добре висипатися.
- Лікарі рекомендують відмовитися від вживання кави, алкоголю, жирної і важкої їжі.
- Необхідно пити достатню кількість води і зеленого чаю.
- Слід уникати стресових ситуацій і побільше проводити час на свіжому повітрі.
- Помірні фізичні навантаження допоможуть зберегти організм в тонусі.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter