Наука

Українців попередили про 4 магнітні бурі: сильна вже найближчими днями

10.09.2021
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Магнітні бурі у вересні будуть досить сильними, метеозалежним слід знати, коли чекати удару стихії. У перший місяць осені Землю накриють чотири хвилі спалахів. Це випливає з даних Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.


Магнітні бурі у вересні 2021 – прогноз

У вересні очікуються дві найбільш сильні магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї людей. Один спалах станеться на початку вересня, а другий – в кінці місяця.

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11 і 12 вересня очікуються магнітні бурі середньої тяжкості. Ці дні припадають на вихідні, тому пережити їх буде значно легше. Пік припаде на ранок неділі 12 вересня. Тому необхідно в цей день добре виспатися і, по можливості, більше відпочивати.

У цей день можливі сильні головні болі, нудота, неуважність уваги, психологічні розлади, проблеми зі сном, дратівливість або, навпаки, апатія.

21 вересня очікуються найсильніші магнітні бурі (4-5 балів). До них метеозалежним людям необхідно буде підготуватися заздалегідь. Запастися лікарськими препаратами, більше відпочивати, не нервувати і, по можливості, залишатися вдома. У ці дні підвищується ризик виникнення інфарктів і інсультів.

Як пережити магнітні бурі у вересні

Геомагнітні коливання впливають на біоритми людини, центральну нервову систему і сердерно-судинний ритм. Магнітні бурі у вересні можуть викликати значне погіршення самопочуття, скачки тиску, проблеми з серцем, безсоння і дратівливість.

У ці дні люди можуть відчувати:

  • слабкість і занепад сил;
  • перепади настрою;
  • можуть виникнути проблеми зі сном.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур

  • У дні, коли геомагнітні спалахи найбільш інтенсивні, слід добре висипатися.
  • Лікарі рекомендують відмовитися від вживання кави, алкоголю, жирної і важкої їжі.
  • Необхідно пити достатню кількість води і зеленого чаю.
  • Слід уникати стресових ситуацій і побільше проводити час на свіжому повітрі.
  • Помірні фізичні навантаження допоможуть зберегти організм в тонусі.

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10.09.2021
1 хвилина на прочитання

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