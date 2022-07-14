Вчені отримали сигнал із космосу, який має стільки енергії, як 500 мільйонів Сонців

Радіосплеск назвали FRB 20191221A. Він був дуже швидкий – тривав близько трьох секунд. При цьому радіосплеск складався з низки повторюваних сигналів, які нагадали вченим серцебиття.





«Ці періодичні піки були напрочуд точними, виявляючись кожну частку секунди – бум, бум, бум – як серцебиття. Вперше подібний сигнал повторювався через певні проміжки часу», — передає ScienceAlert слова астрофізика Даніеле Мічіллі (Daniele Michilli) з Інституту астрофізики та космічних досліджень Кавлі Массачусетського технологічного інституту.

Швидкі радіосплески – одна з найбільш захоплюючих сучасних космічних загадок. Так називають надзвичайно потужні сплески випромінювання в радіодіапазоні, які спалахують у міжгалактичному просторі за дуже короткий проміжок часу, зазвичай тривалістю в мілісекунди. Протягом цього короткого часу сплеск випромінює стільки енергії, скільки 500 мільйонів Сонців.

Більшість швидких радіосплесків спалахують лише один раз, після чого про них нічого не чути. Їхнє виникнення неможливо передбачити. Є думка, що за появу радіосплесків відповідають нейтронні зірки, які мають виключно сильне магнітне поле.