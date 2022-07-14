Вчені отримали сигнал із космосу, який має стільки енергії, як 500 мільйонів Сонців
Новий космічний радіосигнал кидає виклик нашому розумінню цих загадкових явищ.
Радіосплеск назвали FRB 20191221A. Він був дуже швидкий – тривав близько трьох секунд. При цьому радіосплеск складався з низки повторюваних сигналів, які нагадали вченим серцебиття.
«Ці періодичні піки були напрочуд точними, виявляючись кожну частку секунди – бум, бум, бум – як серцебиття. Вперше подібний сигнал повторювався через певні проміжки часу», — передає ScienceAlert слова астрофізика Даніеле Мічіллі (Daniele Michilli) з Інституту астрофізики та космічних досліджень Кавлі Массачусетського технологічного інституту.
Швидкі радіосплески – одна з найбільш захоплюючих сучасних космічних загадок. Так називають надзвичайно потужні сплески випромінювання в радіодіапазоні, які спалахують у міжгалактичному просторі за дуже короткий проміжок часу, зазвичай тривалістю в мілісекунди. Протягом цього короткого часу сплеск випромінює стільки енергії, скільки 500 мільйонів Сонців.
Більшість швидких радіосплесків спалахують лише один раз, після чого про них нічого не чути. Їхнє виникнення неможливо передбачити. Є думка, що за появу радіосплесків відповідають нейтронні зірки, які мають виключно сильне магнітне поле.
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