Вчені знайшли вино, якому більше 1000 років і яке ще можна пити

Вчені вивчили найстарішу винну пляшку у світі. Вона датована 325-359 роками нашої ери. Тобто стародавнє вино залишалося запечатаним у пляшці майже 1700 років. Незважаючи на те, що воно вже не сп’янить і навряд чи буде дуже смачним, дослідники кажуть, що його все ж таки можна пити.





1,5-літрова пляшка стародавнього вина була виявлена ​​у гробниці знатної римської пари неподалік міста Шпейєр у Німеччині. Вчені кажуть, що напій був виготовлений із суміші місцевого винограду, трав та оливкової олії. Тепер він виглядає дуже непривабливим і втратив весь етанол. Проте дослідники заявили, що пити це вино, ймовірно, безпечно.

Пляшку поки що не відкрили. Вчені сперечаються про те, чи варто це робити. Історики стверджують, що пляшку слід тримати закритою, щоб не пошкодити напій, що чудово зберігся, а мікробіологи наполягають на тому, що відкривати пляшку може бути небезпечно.