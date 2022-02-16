У Тихому океані виявлено найекстремальнішу хвилю-вбивцю в історії

У північній частині Тихого океану виявлено найекстремальнішу “хвилю-вбивцю” в історії. Хвиля, названа Уклюле, була зафіксована буєм дослідницького інституту MarineLabs. Про це повідомляється в Scientific Reports .





Вважається, що така подія відбувається лише раз на 1300 років. Хвиля, зареєстрована біля узбережжя Британської Колумбії, була висотою 17,6 метра при висоті інших хвиль близько шести метрів. Тобто її відносний розмір був безпрецедентним. Вчені визначають хвилю-вбивцю як будь-яку хвилю, що більш ніж удвічі перевищує висоту навколишніх хвиль.

У пропорційному відношенні хвиля Уклюле, ймовірно, є найекстремальнішою з будь-коли зареєстрованих хвиль-вбивць фізик Йоханнес Геммріх з Університету Вікторії.

Ця хвиля не завдала шкоди ні людям, ні спорудам, але багато випадків, коли хвилі-вбивці виправдовували свою назву. Так, вважається, що деякі кораблі, які зникли безвісти у 1970-х роках, були потоплені такими хвилями. Також ці хвилі зруйнували кілька нафтових платформ та вітряних станцій.

Вчені передбачають, що висота хвиль у північній частині Тихого океану лише збільшуватиметься зі зміною клімату.

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