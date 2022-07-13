Опубліковано відео ядерного вибуху в 4K: його покращив штучний інтелект

В історії американської армії був період, коли місцеве командування відчувало певне захоплення ядерною зброєю і проводило різні випробування з її участю. Одне із них, у якому брали участь і американські військові, можна побачити на оновленому відео у збільшеному розширенні та кольорі.





Скидання атомної бомби на Хіросіму і Нагасакі було, по суті, лише початком серії випробувань із застосуванням цієї зброї . Американці, звичайно, знали про смертоносний потенціал технології, але так і не знали відповідей на багато інших питань. Наприклад, як будуть поводитися військові в районі такого вибуху і як проводити військову операцію в районі підриву ядерного заряду .

Відповідь на ці та інші питання мали дати подальші випробування ядерної зброї. Одне із них, т. зв Operation Buster-Jungle можна дивитися на відео, оновленому алгоритмами ШІ, завдяки чому запис доступний у вищій якості. Точніше, ми розглядаємо випробування атомної бомби 1951 року, яка була скинута поблизу військових США: Бійцям було доручено вирити окопи за 11 км від місця вибуху, а після вибуху солдати почали виїжджати на місце вибуху, спостерігаючи його наслідки у вигляді пошкодженої військової техніки. Солдати підійшли на відстань 900 м від місця вибуху, а їхні враження від усіх навчань потім зібрали вчені, які мали проаналізувати психологічний ефект таких маневрів на військовослужбовців.