Коли буде кінець світу: де знаходиться сховище Судного дня?
Якщо для світу і всього людства настане кінець, має бути місце, яке дозволить відродити все з початку.
Уявімо, що кінець світу настав, і ви вижили. Куди йти і як почати все заново? В голові народжується багато питань. На щастя, у другій половині 20 століття вчені продумали всі можливі варіанти кінця світу і зробили так, щоб у людства був шанс відновити життя в його колишньому вигляді.
Де шукати порятунок?
У найбільш північній частині Норвегії знаходиться острів Шпіцберген, на якому в 2006 році почалося будівництво Всесвітнього насіннясховища. В офіційних джерелах зазначено, воно розташовується на території міста Лонгїр з населенням 2000 жителів. В реальності сховище можна знайти в кілометрі від місцевого аеропорту.
Ідея вчених: північне сховище у вигляді банку насіння, привезеного з різних країн, допоможе відродити рідну для місцевості фауну.
Чи надійно це?
Всесвітнє сховище насіння або, як його ще називають, Місце Судного дня розташовується на 130 метрах над рівнем моря і знаходиться поза зоною сейсмічної активності, тому природні катаклізми йому не загрожують.
Чи відкрито сховище для відвідувань?
Будь-який бажаючий зможе з легкістю дістатися до сховища, подивитися на масивні двері і стіни, а також помилуватися його дизайном. Але всередину зайти не вийде: доступ до запасів відкритий лише вченим і фахівцям, що мають дозвіл від уряду своєї країни.
Будьте обережні!
Якщо ви все-таки хочете прокласти туди шлях, обережніше! Білі ведмедики готові вас зустріти навіть в населених пунктах острова.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter