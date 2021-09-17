Наука

Коли буде кінець світу: де знаходиться сховище Судного дня?

17.09.2021
1 хвилина на прочитання

Якщо для світу і всього людства настане кінець, має бути місце, яке дозволить відродити все з початку.


Уявімо, що кінець світу настав, і ви вижили. Куди йти і як почати все заново? В голові народжується багато питань. На щастя, у другій половині 20 століття вчені продумали всі можливі варіанти кінця світу і зробили так, щоб у людства був шанс відновити життя в його колишньому вигляді.

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Де шукати порятунок?

У найбільш північній частині Норвегії знаходиться острів Шпіцберген, на якому в 2006 році почалося будівництво Всесвітнього насіннясховища. В офіційних джерелах зазначено, воно розташовується на території міста Лонгїр з населенням 2000 жителів. В реальності сховище можна знайти в кілометрі від місцевого аеропорту.

Ідея вчених: північне сховище у вигляді банку насіння, привезеного з різних країн, допоможе відродити рідну для місцевості фауну.

Чи надійно це?

Всесвітнє сховище насіння або, як його ще називають, Місце Судного дня розташовується на 130 метрах над рівнем моря і знаходиться поза зоною сейсмічної активності, тому природні катаклізми йому не загрожують.

Чи відкрито сховище для відвідувань?

Будь-який бажаючий зможе з легкістю дістатися до сховища, подивитися на масивні двері і стіни, а також помилуватися його дизайном. Але всередину зайти не вийде: доступ до запасів відкритий лише вченим і фахівцям, що мають дозвіл від уряду своєї країни.

Будьте обережні!

Якщо ви все-таки хочете прокласти туди шлях, обережніше! Білі ведмедики готові вас зустріти навіть в населених пунктах острова.

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17.09.2021
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