Чому люди розлучаються: науковці назвали ключову причину

Шлюб – це справа нелегка. Зберегти кохання та довіру у парі буває дуже складно. Тож не дивно що статистика розлучень в Україні й в усьому світі просто зашкалює. Та хоч приводи для розлучення у всіх пар різні, науковці визначили, що існує лише одна реальна причина, яка спонукає подружжя розірвати свої стосунки.

Чому люди розлучаються?

Тією самою головною причиною розлучення вчені назвали зникнення душевної близькості між партнерами. Результати своїх досліджень вони опублікували у популярному науковому виданні Social Psychological and Personality Science. У статті науковці з Торонтського університету детально розповіли, як дійшли такого висновку.

Для дослідження було відібрано 4105 дорослих людей. Кожному з них видали спеціальний опитувальник, який попросили ретельно заповнювати кожного тижня. Питання в опитувальниках стосувалися різних аспектів особистого життя піддослідних.

Пізніше вчені провели аналіз відповідей у опитувальниках, врахувавши стать та тривалість стосунків тих, хто їх заповнював. Завдяки цим відповідям вчені зробили висновок, що спрогнозувати розлучення можна за тим, як бодай один з партнерів оцінює душевну близькість зі своєю половинкою. Наприклад, люди, які не проявляли значного інтересу до своєї коханої людини, мали менш тривалі стосунки, ніж решта опитаних.

Як зберегти стосунки?

У своєму дослідженні науковці дійшли висновку, що найкращий спосіб врятувати шлюб – працювати над близькістю у стосунках. Пара повинна приділяти час одне дному та відверто розмовляти на теми, що хвилюють кожного з них.

Проте автори дослідження поки не насмілюються називати свій «рецепт порятунку шлюбу» універсальним. Адже у дослідженні вони брали до уваги лише думку одного з партнерів. Якби вдалося прослідкувати рівень близькості у парі на думку обох її учасників, результати могли б суттєво відрізнятися.