Вчені створили куртку, яка добуває питну воду просто з повітря

Прототип здатен збирати до 900 мл води на день, а окремий пристрій тієї ж команди вже показав рекордний результат — 1,3 літра чистої води на добу.

Інженери з Техаського університету в Остіні розробили незвичайну куртку, яка може збирати питну воду просто з повітря. Йдеться не про фантастику, а про нову тканину з гідрогелевих волокон, яка вбирає вологу з атмосфери, направляє її у знімні блоки, а потім після нагрівання дозволяє отримати рідку воду.

За даними університету, така куртка у тестах виробляла від 400 до 900 мл питної води на день — залежно від рівня вологості. Це небагато для повноцінного забезпечення людини водою, але достатньо, щоб технологія стала цікавою для туристів, військових, рятувальників, фермерів або людей, які працюють у віддалених районах без стабільного доступу до питної води.

Як працює «водна» куртка

Технологія базується на спеціальному текстилі, який не просто поглинає вологу, а швидко переміщує її від пари в повітрі до рідини на поверхні волокон і далі у систему збору. Саме це відрізняє розробку від багатьох попередніх матеріалів, які добре працювали в лабораторії, але були менш придатні для реального носіння.

Простими словами, процес виглядає так:

тканина збирає вологу з повітря;

вода накопичується у знімних блоках;

ці блоки поміщають у компактний складаний колектор;

після нагрівання волога виділяється;

її можна сконденсувати й зібрати як питну воду.

У науковій статті в Science Advances дослідники описують масштабовані текстильні волокна для персонального збору води з атмосфери. За їхніми даними, така тканина показала значно кращу продуктивність порівняно зі звичайними матеріалами для збору вологи.

Це не лише куртка

Паралельно та сама команда протестувала окремий пристрій для добування води з повітря. Він працював у двох дуже різних умовах: у сухому кліматі пустелі Чіуауа в Нью-Мексико та у вологішому кліматі Остіна. В обох випадках система зібрала 1,3 літра чистої води на день.

Ще важливіший показник — продуктивність на масу матеріалу. Пристрій досяг результату 4,3 літра води на кілограм вологопоглинального матеріалу на день, що в університеті називають рекордним показником для подібних систем.

В основі пристрою також лежить спеціальна гідрогелева тканина з матеріалів біологічного походження. Вона поглинає вологу з повітря, а потім віддає її під дією сонячного тепла, після чого воду можна сконденсувати й зібрати.

У майбутньому таку технологію можуть вбудовувати не лише в одяг, а й у:

рюкзаки;

намети;

аварійні укриття;

спорядження для рятувальників;

військове та туристичне обладнання.

Особливо перспективною розробка може бути для регіонів, де води бракує найбільше: частин Північної Африки, Близького Сходу, Південної Азії та Африки на південь від Сахари. Водночас це поки не готовий масовий продукт, а прототип і технологічна платформа, на яку вже подали патентну заявку.

Головний висновок простий: вчені показали, що добування води з повітря не обов’язково має бути великим стаціонарним пристроєм. У майбутньому така система може стати частиною одягу або спорядження, яке людина носить із собою.