Наука

Сильна магнітна буря накриє Україну вже за кілька днів

21.09.2021
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За прогнозами Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 28 вересня очікується магнітна буря рівня G1. Триватиме вона кілька годин. Магнітне поле також буде збудженою 29 вересня, 5 і 10 жовтня.


Всього в класифікації магнітних бур п’ять рівнів – від G1 до G5. Вважається, що слабка буря може спровокувати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на шляхи міграцій птахів і тварин. Більш сильні бурі викликають порушення короткохвильового зв’язку і роботи навігаційних систем, а також збої напруги в промислових мережах.

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Як пережити магнітні бурі у вересні

Геомагнітні коливання впливають на біоритми людини, центральну нервову систему і сердерно-судинний ритм. Магнітні бурі у вересні можуть викликати значне погіршення самопочуття, скачки тиску, проблеми з серцем, безсоння і дратівливість.

У ці дні люди можуть відчувати:

  • слабкість і занепад сил;
  • перепади настрою;
  • можуть виникнути проблеми зі сном.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур

  • У дні, коли геомагнітні спалахи найбільш інтенсивні, слід добре висипатися.
  • Лікарі рекомендують відмовитися від вживання кави, алкоголю, жирної і важкої їжі.
  • Необхідно пити достатню кількість води і зеленого чаю.
  • Слід уникати стресових ситуацій і побільше проводити часу на свіжому повітрі.
  • Помірні фізичні навантаження допоможуть зберегти організм в тонусі.

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21.09.2021
1 хвилина на прочитання

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