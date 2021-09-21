Сильна магнітна буря накриє Україну вже за кілька днів

За прогнозами Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 28 вересня очікується магнітна буря рівня G1. Триватиме вона кілька годин. Магнітне поле також буде збудженою 29 вересня, 5 і 10 жовтня.





Всього в класифікації магнітних бур п’ять рівнів – від G1 до G5. Вважається, що слабка буря може спровокувати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на шляхи міграцій птахів і тварин. Більш сильні бурі викликають порушення короткохвильового зв’язку і роботи навігаційних систем, а також збої напруги в промислових мережах.

Як пережити магнітні бурі у вересні

Геомагнітні коливання впливають на біоритми людини, центральну нервову систему і сердерно-судинний ритм. Магнітні бурі у вересні можуть викликати значне погіршення самопочуття, скачки тиску, проблеми з серцем, безсоння і дратівливість.

У ці дні люди можуть відчувати:

слабкість і занепад сил;

перепади настрою;

можуть виникнути проблеми зі сном.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур