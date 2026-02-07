Юпітер виявився меншим і більш сплюснутим: нові дані місії NASA Juno

Космічний апарат NASA «Юнона» (Juno) передав на Землю уточнені дані про розміри найбільшої планети Сонячної системи. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, Юпітер насправді менший за розміром і має більш сплюснуту форму біля полюсів, ніж вважалося раніше.

Нові вимірювання показали, що екваторіальний радіус планети становить 71 488 км (на 8 км менше за попередні оцінки), а полярний — 69 886 км (менше на 24 км). До цього моменту вчені спиралися на розрахунки 1970-х років, зроблені зондами «Піонер» та «Вояджер». Сучасне дослідження врахувало не лише точніші заміри, а й вплив потужних атмосферних вітрів, які раніше ігнорувалися у моделях.

Нагадаємо, зонд «Юнона» вивчає газового гіганта з 2016 року. Після завершення основної місії у 2021 році апарат продовжує роботу в рамках розширеної програми. Тим часом NASA вже відправило до системи нову станцію Europa Clipper для пошуку слідів життя на супутниках планети.