Українцям назвали смертельну хворобу, яку можна підхопити після укусу комара

Комариний укус здатний призвести до розвитку енцефаліту в людини. Це може статися, якщо комаха стала переносником лихоманки Західного Нілу. Таку заяву зробив доктор біологічних наук, професор Юрій Козар.





«Наразі найбільш небезпечне захворювання, після укусу комара – лихоманка Західного Нілу. Перші його симптоми – підвищення температури до 39 градусів і вище, озноб, нудота, ломота в м’язах і суглобах, головний біль. Можлива поява висипу та збільшення лімфатичних вузлів. Одним із ускладнень є розвиток енцефаліту. При виявленні симптомів слід негайно звернутися до лікаря. Самолікуванням займатися категорично не рекомендується» , – пояснив експерт.

Також він зазначає, що жодної вакцини від лихоманки Західного Нілу немає. Захворювання найбільше небезпечне для людей віком від 50 років, а також з ослабленим імунітетом.

Перші кілька днів хвороба може протікати безсимптомно – інкубаційний період від 3 до 14 днів. Терапія симптоматична – жарознижувальні засоби, дезінтоксикація» , – говорить Козар.

При цьому найефективнішим способом убезпечити себе є використання репелентів та відмова від виїздів на природу в пік активності комарів.

Крім того, комарі можуть бути також переносниками і паразитарних захворювань: малярії, дирофіляріозу і лихоманки денге.