Вчені з’ясували, що гикавка може бути неочевидним симптомом раку

Британський доктор Хуссейн Абдех повідомив, що часта гикавка може бути симптомом онкологічних захворювань.





Сама гикавка може бути наслідком швидкого прийому їжі, великої кількості їжі, або зловживанням алкоголем. Однак часом навіть звичайна гикавка може бути сигналом виникнення раку стравоходу, при якому також помічається сильна втрата у вазі і труднощі з ковтанням їжі.

«Можуть з’явитися ознаки раку, якщо ваш шлунок перестане працювати належним чином, і ви помітите, що він роздувся без видимої причини», – заявив Хуссейн Абдех для Daily Express. Лікарі закликають звернутися за медичною допомогою, якщо напади гикавки тривають більше 48 годин.

Раніше вчені навчилися виявляти онкологічні захворювання на основі аналізів видиху пацієнтів з 95% точністю.