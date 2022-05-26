Гігантські малюнки в пустелі Наска: навіщо і кому могли служити?

У Південній частині Перу, в пустелі Наска є цілий комплекс наземних гігантських малюнків. Загальна площа, зайнята зображеннями, дорівнює 500 км. Найдовший малюнок сягає 188 метрів. Для створення фігур використовувався метод вилучення ґрунту. Ширина лінії дорівнює приблизно 130 см, глибина 25-50 см.





Але навіщо комусь знадобилося створювати гігантські малюнки?

І що вони можуть означати?

Виявлення та вивчення малюнків у пустелі Наска

Вперше про незвичайні траншеї заговорили ще у 16 ​​столітті. Але тоді ніхто навіть не міг уявити, що це не просто лінії, а справжнісінькі малюнки. Лише 1939 року американський археолог Пол Косок , пролітаючи літаком над піщаним плато, помітив, що траншеї утворюють якийсь малюнок.

Майже півстоліття гігантські зображення вивчала Марія Райхе. Її робота почалася 1941 року, а 1947-го їй вдалося домовитися з військовою авіацією, щоб зробити фотографії незвичайного явища. Довгі роки аналізу малюнків наштовхнули Райхе на думку, що вони можуть бути пов’язані з астрономією.

Що зображено на піщаному плато?

На природному полотні є кілька видів малюнків: різні тварини, прямі лінії та геометричні фігури. Серед живих істот переважають птахи, їх там цілих 16 штук. Усього ж тварин налічується близько 30 особин. Ліній у пустелі приблизно 13000, причому нанесені вони поверх фігур, але при цьому контури малюнків не пошкоджені лініями, що перетинаються. Що стосується геометричних фігур, серед них найбільше трикутників та трапецій. Також часто трапляються спіралі.

Більшість зображень було зроблено однією суцільною лінією. Контур малюнків добре проглядається з висоти. Чіткість картинок досягається різницею кольорів: поверхня пустелі темніша, ніж внутрішня частина. А зберігається малюнок довгі роки завдяки посушливому клімату. Фахівці впевнені, що якби в Насьці бували часті дощі, малюнки не дожили б до наших днів, контури б стерлися.

Що позначають малюнки?

Щодо цього є кілька думок. Від знаків для інопланетян, закінчуючи розмежуванням території місцевими племенами. Але найпоширеніший варіант пов’язані з астрономією. Відразу кілька вчених висувають припущення, що давні цивілізації могли в такий спосіб проектувати зоряне небо. Тобто пустеля Наска була для них обсерваторією.

Марія Райхе навіть виявила чіткий зв’язок між малюнками та небом. Вона була впевнена, що зображений павук – це сузір’я Оріона, а мавпа – Велика ведмедиця. Розсип ліній же ніщо інше як напрямки планетарних подій.

З Райхе частково не погоджується фахівець з археоастрономії Джеральд Хокінс. Він вважає, що повноцінно зіставити зображення із зоряним небом можна лише у 20% випадків. В інших малюнків зв’язок не простежується. Це підтверджують проекції на комп’ютері. Так чи інакше, з варіантом, заснованим на астрономії, згідно більшість дослідників.